Зурабишвили объявила о создании совета по подготовке новых выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили анонсировала создание совета, который, по ее словам, займется вопросом подготовки новых парламентских выборов.

«Уже готовится документ, где будут описаны все условия для проведения выборов, которые состоятся очень скоро», - цитируют Зурабишвили грузинские СМИ.

Накануне на многотысячном митинге в Тбилиси она дала правящей партии шесть дней, чтобы назначить дату новых выборов. Однако «Грузинская мечта» это требование назвала смешным и проигнорировала.

«Кризис усиливается и углубляется день ото дня, чего правящая партия либо не видит, либо не хочет видеть», - отметила президент.

Напомним, что на 29 декабря «Грузинская мечта» назначила инаугурацию нового президента. Однако сегодня Зурабишвили заявила, что если до 29 декабря соглашение с «Грузинской мечтой» о новых парламентских выборах не будет достигнуто, то это приведет к «падению режима». Она также отметила, что не собирается слагать с себя полномочия президента.