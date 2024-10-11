Журналист Али Зейнал подвергся давлению в здании суда

Арестованный по делу Toplum TV журналист Али Зейнал 10 октября подвергся физическому давлению в здании Бакинского апелляционного суда, сообщил его адвокат Фариз Намазлы.

Зейнал был доставлен суд в 11.00 и 1,5 часа до начала рассмотрения его жалобы на продление ареста, содержался стоя и в наручниках.

Коллеги журналиста считают, что подобное обращение является местью за его выступление на предыдущем заседании суда 3 октября, когда он заявил, что арестован по «заказу Ильхама Алиева» и не ожидает от суда «справедливости».

Накануне Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу Али Зейнала и других фигурантов по делу издания Toplum TV: журналистов Мушфига Джаббара, активистов Акифа Гурбанова, Руслана Иззатли, Рамиля Бабаева и Илькина Амрахова на продление ареста.

*6-8 марта были задержаны 9 журналистов и активистов Toplum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвинили в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были арестованы, а двое переданы под надзор полиции. Фигуранты дела отвергают обвинения. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.

Международный Комитет защиты журналистов 4 октября осудил продление сроков ареста в Азербайджане в последние недели 11 журналистов из 4 органов СМИ – Abzas Media, Toplum TV, Kanal-13 и Meclis.info.