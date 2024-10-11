В субботу будет дождливо
В субботу будет дождливо
12 октября в столице местами пройдут дожди, на Апшероне осадки будут интенсивными, сообщают синоптики Национального центра гидрометрологии.
Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +15+18, днем будет +19+23 градуса.
Влажность ночью 75-85%, днем 60-65%.
По регионам страны также ожидаются дожди с грозами, местами интенсивные. В высокогорье пойдет снег. Утром и вечером туман. Ветер западный, порывистый.
Температура воздуха в низменности ночью +11+16, днем будет +20+25 градусов.
В горах ночью +3+8, днем +10+15.
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- Финансы
- 11 октябрь 2024 12:27
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Общество
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- 12 октябрь 2024, 13:31
В воскресенье в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможны кратковременные осадки, подует северо-восточный ветер.
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- 11 октябрь 2024, 17:03
В субботу на Апшероне ожидаются интенсивные осадки с грозой.
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- 11 октябрь 2024, 11:01
Сообщается, что в Газахском филиале Бакинского государственного университета отравились 18 студентов. Как сообщили Turan в Объединении управления медицинских территориальных подразделений (TƏBİB) Азербайджана, начиная с 19:00 10 октября в Газахскую районную центральную больницу поступило 18 человек с подозрением на отравление.
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- 11 октябрь 2024, 09:35
Являясь партнером лидера инноваций и скорости - компании "Bakcell", "INMerge" успешно продолжает проведение Инновационного Саммита. В первый день мероприятия генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер принял участие в панельной дискуссии под названием "Успешные стратегии ведущих телекоммуникационных компаний".
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