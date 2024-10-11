В субботу будет дождливо

Сообщается, что в Газахском филиале Бакинского государственного университета отравились 18 студентов. Как сообщили Turan в Объединении управления медицинских территориальных подразделений (TƏBİB) Азербайджана, начиная с 19:00 10 октября в Газахскую районную центральную больницу поступило 18 человек с подозрением на отравление.