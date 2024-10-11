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(1 час назад)
В субботу будет дождливо

В субботу будет дождливо

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В субботу будет дождливо

12 октября в столице местами пройдут дожди, на Апшероне осадки будут интенсивными, сообщают синоптики Национального центра гидрометрологии.

Ветер северо-западный.  Температура воздуха ночью +15+18, днем будет +19+23 градуса.

Влажность ночью 75-85%, днем 60-65%.

По регионам страны также ожидаются дожди с грозами, местами интенсивные. В высокогорье пойдет снег. Утром и вечером туман. Ветер западный, порывистый.

Температура воздуха в низменности ночью +11+16, днем будет +20+25 градусов.

В горах ночью +3+8, днем +10+15.

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