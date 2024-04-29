«Журналистика не является преступлением, ни здесь, ни там, ни где-либо в мире» - Байден

«Журналистика не является преступлением, ни здесь, ни там, ни где-либо в мире» - Байден

«Журналистика не является преступлением, ни здесь, ни там, ни где-либо в мире» - Байден

Президент США пригласил в субботу журналистов на ежегодный ужин в Белом доме. В числе приглашенных второй год подряд был и вашингтонский корреспондент Turan Алекс Рауфоглу, который в настоящее время является членом правления Ассоциации корреспондентов иностранной прессы в США.

Байден использовал ужин, чтобы пошутить в адрес Дональда Трампа. «Да, возраст — это проблема. Я взрослый мужчина, участвую в соревнованиях с шестилетним ребенком», — сказал он, добавив. «Возраст — единственное, что у нас общего с Трампом».

Трамп, в свою очередь, не оценил насмешки, наисав в соцсети в воскресенье, что ужин был «действительно плохим», а Байден — «абсолютной катастрофой».

Что касается ужина, Байден завершил вечер тостом за Первую поправку: «За свободную прессу, за информированное население, за Америку, где сохраняется свобода и демократия», - сказал он.

Он также призвал «немедленно» освободить заключенных американских журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву, а также всех остальных американцев, ошибочно задержанных за рубежом.

«Некоторые называют вас врагами. Это неправильно и это опасно... Вы рискуете жизнью, выполняя свою работу", - подчеркнул Байден.

"Некоторые из ваших коллег отдали свои жизни, многие получили тяжкие ранения. Другие репортеры лишились свободы. Журналистика явно не преступление, ни здесь, ни там, ни где-либо в мире", - заключил президент США.