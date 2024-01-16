Журналистку содержат в камере под видеонаблюдением – адвокат
Журналистку содержат в камере под видеонаблюдением – адвокат
Журналистку Эльнару Гасымову, задержанную накануне полицией, содержат в изоляторе временного содержания Хатаинского районного управления полиции под видеонаблюдением. Кроме того, ее доставили в суд в наручниках. Об этом Turan сообщила адвокат журналистки Айша Абдель Гадир.
В связи с этим, она направила жалобу омбудстану, однако в аппарате омбудсмена заявляют, что к ним такая жалоба не поступала.
«В изоляторе временного содержания Гасымовой заявили, что в камерах для женщин нет видеонаблюдения. Однако мы увидели на мониторие, что камеры видеонаблюдени там имеются. По этой причине, журналистка перед доставкой ее в суд была вынуждена переодеваться в туалете», - отметила адвокат.
Также она считает, что 15 января журналистку необоснованно доставили в суд в наручниках. Наручники могут надеваться только в случае неподчинения, чего в данном случае не было.
Адвокат отметила, что сегодня Гасымову переведут в СИЗО.
В пресс-службе аппарата омбудсмена Turan сказали, что к ним жалоб о нарушении прав Гасымовой не поступало.
Получить комментарии в МВД не удалось.
Эльнара Гасымова была задержана 13 января по обвинению в контрабанде по предварительному сговору лиц (ст. 206.3.2 УК). 15 января суд избрал в ее отношении меру пресечения арест на срок 3 месяца. Она стала шестым журналистом и медиаработником, привлеченным по делу Abzas Media.
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