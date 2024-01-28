В отношениях с Советом Европы следует основываться на интересах граждан или на позиции власти?

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на своей сессии 24 января приняла эпохальное решение № 15898, временно лишающее права голоса азербайджанскую делегацию до январской сессии ПАСЕ 2025 года. Этот шаг был вызван обеспокоенностью по поводу нарушений прав человека и растущего числа политзаключенных в Азербайджане, а также нежеланием страны направлять приглашения ПАСЕ для оценки предстоящих президентских выборов 7 февраля.

В резолюции, хотя и подчеркивается, что Азербайджан не исключен из ПАСЕ, подчеркивается призыв к стране выполнять свои обязательства. Немецкий депутат Франк Швабе выступил инициатором инициативы, указав на отказ Азербайджана допустить представителей ПАСЕ в Лачинский коридор в 2023 году в качестве дополнительного фактора в принятии решения.

Перед сессией азербайджанская делегация выступила с заявлением, в котором решительно отвергла то, что они восприняли как угрозы и шантаж. После этого заявления делегация покинула помещение организации.

Проправительственные СМИ, отражающие настроения, циркулирующие в официальных кругах, предполагают, что Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы в ответ на решение ПАСЕ. Высказываются даже соображения об отказе признать юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В свете этих событий юрист Халид Агалиев отвечает на вопросы ASTNA, проливая свет на разворачивающуюся ситуацию и ее потенциальные последствия. Решение ПАСЕ привело к эскалации напряженности между Азербайджаном и Советом Европы, добавив новое измерение к и без того сложной геополитике региона.

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Вопрос: На заседании ПАСЕ была принята резолюция о лишении азербайджанской делегации права голоса сроком на 1 год. Справедливо ли это решение?

Ответ: Полный текст резолюции опубликован. Речи и аргументы, приведенные в ходе обсуждений тоже известны, мы их выслушали. Аргументация резолюции в основном строится на 4 пунктах. Во-первых, указано, что число политзаключенных растет все больше и необходимых для решения этой проблемы шагов не предпринимается. К сожалению, невозможно найти аргумент, который мог бы опровергнуть эту предпосылку. В настоящее время в заключении по сомнительным обвинениям находятся более 10 журналистов. Большинство из них были арестованы в течение последних 1-2 месяцев. В качестве другой причины было указано уклонение от сотрудничества с докладчиками Совета Европы. И для этого есть основания, докладчики не могут приехать в страну, проводить встречи, встречаться с лицами, считающимися политзаключенными. В качестве еще одного основания указано то, что на февральские выборы не приглашены наблюдатели ПАСЕ, как этого требуют взятые страной на себя обязательства. Еще одним важным моментом называется принуждение армянских граждан Нагорного Карабаха к выезду из страны. Это подход, к которому мы относимся с особой чувствительностью и не желаем принять. Потому что во время тех событий Азербайджан с военной точки зрения вел себя достаточно осторожно. Возможно, для того, чтобы подобные соображения не возникали, Азербайджану следовало создать для представителей СЕ достаточно возможностей для отслеживания этих процессов и сбора необходимой информации.

Вопрос: Перед заседанием делегация Азербайджанской Республики в Парламентской Ассамблее Совета Европы выступила с заявлением. В заявлении говорилось, что никто в мире, в том числе находящиеся в зале, не могут говорить с Азербайджаном языком угроз и шантажа. Зачитав заявление, делегация покинула здание организации. Как вы оцениваете этот шаг азербайджанской делегации?

Ответ: Как видим из выступлений в процессе подготовки и принятия резолюции, основное внимание было сосредоточено на проблемах, связанных с правами человека. Было заявлено, что проблемы уже приобрели системный характер, ожидаемые необходимые шаги предприняты не были, а выполнение решений Европейского суда в отношении Азербайджана остается проблематичным. В этом плане у меня нет оснований говорить о том, что был язык угроз и шантажа. Этот шаг по большей части имел демаршевое содержание.

Вопрос: Что означает лишение азербайджанской делегации права голоса на 1 год? Чего лишается этим Азербайджан, включая членов делегации?

Ответ: Совет Европы является наиболее авторитетным институтом европейских стран, сам этот институт имеет кроме ПАСЕ еще несколько влиятельных организаций. Например, есть комитет Совета Министров СЕ, Европейский суд и другие структуры. Произошедшее событие означает, что делегация Азербайджана не сможет голосовать в ПАСЕ. Они могут присутствовать на собраниях. Ограничение права голоса лишает возможности оказывать влияние на многие решения. Это все можно отметить с технической точки зрения. Однако хотелось бы напомнить, что членство Азербайджана в Совете Европы произошло в 2001 году после нескольких лет напряженной работы. В то время страна приветствовала его как праздник и восприняла как большой успех. Не драматизируя нынешнее решение, можно рассматривать его как противоположное. В истории СЕ, подобная ситуация происходила дважды. Греция столкнулась с такой ситуацией после военного переворота, а Россия - после вторжения в Украину. Но трагедии не произошло, необходимо убрать негатив, связанный с состоянием основных прав и свобод, гарантированных жирными буквами в нашей Конституции. Это важно не только для возвращения права голоса в Совете Европы, но и для интересов граждан, что является самым ценным для каждой страны.

Вопрос: Зачем Азербайджану вообще нужен Совет Европы?

Ответ: Совет Европы является главной международной правозащитной организацией европейского континента. За исключением 1-2 стран с серьезными проблемами в области прав человека, в этой организации объединены все страны Европы. Наша Конституция гарантирует такие принципы, как права человека, демократия и верховенство закона, а Совет Европы взял на себя роль локомотива в этой области. Большинство европейских стран добились прогресса в этой области благодаря вкладу этому учреждению. Представительство в нем обеспечивает странам большую пользу в упомянутых и не упомянутых мною сферах. В этом плане, для европейской страны присутствие в нем очень важно.

Вопрос: Такое на практике уже было. В марте 2017 года на совете директоров Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО) было принято решение о приостановлении деятельности Азербайджана в Правлении этой структуры. Вслед за этим решением представители правительства Азербайджана незамедлительно покинули ИПДО. Если Азербайджан вдруг пойдет на такой шаг и выйдет из Совета Европы, чего будем лишены мы как правительство, гражданское общество и общество?

Ответ: Сравнение представительства в СЕ с упомянутым вами союзом не очень уместно. Как мы уже говорили ранее, Совет – гораздо более эффективная и масштабная структура. СЕ – это институт, который обеспечивает наиболее успешный механизм защиты прав и свобод человека в Европе. Выход из Совета Европы – это не вопрос 3-5 дней. Этот процесс занимает не менее 1 года. Также маловероятно, что такой шаг будет сделан. И правительство, и гражданское общество получают в различных сферах поддержку от этого института. Самое главное, что членство в этой организации дает возможность эффективной защиты прав и свобод в стране с населением 10 миллионов человек. Такой шаг повлиял бы на жизнь всей страны.

Вопрос: В Комитете министров Совета Европы есть несколько дел, в том числе в Европейском суде. Как сложится их судьба, если Азербайджан выйдет из Совета Европы?

Ответ: Вопросы, связанные с членством в Совете, регулируются его уставом. Согласно этому документу, страны-члены могут подать заявку на выход из членства. Если такое обращение подано в течение последних 3 месяцев, его рассмотрение и вынесение окончательного решения продолжается до конца следующего года. Если апелляция поступает в начале года, окончательное решение принимается в конце года. В течение этого периода продолжаются все процедуры – как отправка жалоб в ЕСПЧ, так и рассмотрение направленных жалоб и т.д. Механизм контроля за исполнением решений ЕСПЧ также продолжает работать. Рассмотрение и вынесение решения по жалобам, принятым к производству в ЕСПЧ, продолжается до окончания рассмотрения жалоб, находящихся в производстве. После подтверждения отказа от членства в СЕ возможность подать жалобу исчерпывается.

Вопрос: Какие шаги должен предпринять Азербайджан для исправления ситуации?

Ответ: Гнев – плохой советчик. На данном этапе самым правильным было бы действовать хладнокровно, принимая взвешенные решения. В соответствующей резолюции ПАСЕ подробно изложены основания ограничения права голоса. Все вопросы, помимо указанных по Карабаху, действительно проблематичны. Будь то свобода медиа, положение журналистов, вопрос политзаключенных или неполное выполнение решений Европейского суда, в этих сферах есть проблемы, существующие многие годы. За последние 2 года было принято 2 закона, затрагивающие все политические институты страны – «О медиа» и «О политических партиях». Эти законы в свете стандартов ЕС получили отрицательный отзыв. Принятие мер, направленных на решение проблем в области упомянутых вопросов, было бы очень полезно как с точки зрения представительства в СЕ, так и с точки зрения интересов граждан страны.