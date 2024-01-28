Блогер Арзу Саядоглу арестован

Общественный активист и блогер Арзу Саядоглу привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу. Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.

Информация об этом содержится на портале «Электронный суд».

Однако, при этом, не указывается в чем обвиняется Саядоглу и на какой срок он арестован.

По данным правозащитника Руфата Сафарова, Саядоглу был задержан Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Ранее, 27 января МВД заявило о не причастности полиции к задержанию Саядоглу.

Получить комментарии в СГБ не удалось.

26 января активисты заявили, что Саядоглу перестал выходить на связь после того, как выступил в эфире он-лайн издания Azad Soz, где резко раскритиковал власти Азербайджана и призвал граждан к антиправительственным протестам. Они предположили, что Саядоглу задержан правоохранительными органами.