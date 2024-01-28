Блогер Арзу Саядоглу арестован
Общественный активист и блогер Арзу Саядоглу привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу. Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.
Информация об этом содержится на портале «Электронный суд».
Однако, при этом, не указывается в чем обвиняется Саядоглу и на какой срок он арестован.
По данным правозащитника Руфата Сафарова, Саядоглу был задержан Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.
Ранее, 27 января МВД заявило о не причастности полиции к задержанию Саядоглу.
Получить комментарии в СГБ не удалось.
26 января активисты заявили, что Саядоглу перестал выходить на связь после того, как выступил в эфире он-лайн издания Azad Soz, где резко раскритиковал власти Азербайджана и призвал граждан к антиправительственным протестам. Они предположили, что Саядоглу задержан правоохранительными органами.
Общество
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Бакинский апелляционный суд 29 января отклонил жалобу арестованной журналистки Abzas Media Наргиз Абсаламовой на запрет на встречи и телефонные разговоры с членами семьи. Как сообщила Turan адвокат Ровшана Ранммрва, следствие мотивирует запрет тем, что общение Абсаламовй с близкими может быть использовано, «чтобы помешать разоблачить других лиц, совершивших преступления».
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- 29 январь 2024, 13:40
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- 29 январь 2024, 12:57
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- 27 январь 2024, 13:17
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