Иранский  суд рассмотрел дело о нападении на посольство Азербайджана

В Тегеране прошло заседание по делу об обвинениях в нападении на посольство Азербайджанской Республики с участием подсудимого и его адвокатов.

По данным ИРНА, на заседании также присутствовали представители посольства Азербайджана.

В начале заседания обвиняемому было предъявлено обвинение судьей, после чего прокурор озвучил обвинительный акт. Согласно обвинительному акту, обвиняемый также обвиняется в убийстве гражданина Азербайджана в посольстве, приобретении, перевозке и незаконном хранении оружия и боеприпасов, вмешательстве в общественный порядок.

Он также обвиняется в разрушении и нанесении умышленных телесных повреждений троим сотрудникам посольства Азербайджана. После озвучивания обвинительного акта обвиняемый и его адвокаты высказали свои возражения. В конце заседания было объявлено о завершении рассмотрения этого дела, и председатель суда подчеркнул, что приговор будет вынесен в установленный законом срок.

27 января 2023 г. на посольство Азербайджана в Иране была совершена вооруженная атака. При этом один сотрудник охраны был убит, двое ранены.

Одному из раненых удалось вытеснить нападавшего из здания посольства. Из-за пределов здания он продолжал еще некоторое время угрожать дипмиссии. Все это происходило при абсолютном бездействии иранских силовиков. Власти Ирана пытались свести причины преступления к «личным мотивам», в Азербайджане расценили атаку как террористический акт.

Из-за отсутствия безопасности жизни дипломатов, другого персонала и членов их семей Азербайджан эвакуировал их, приостановив деятельность посольства.