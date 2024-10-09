Проблема загрязнения трансграничных рек в Карабахе. Есть ли пути ее решения?

Риски загрязнения горнорудными компаниями Армении трансграничных рек в Карабахе продолжают беспокоить общественность нашей страны. Насколько обоснована эта обеспокоенность? Вот ряд причин/факторов, которые со всей очевидностью объясняют обеспокоенность общественности Азербайджана:

Горнорудная добыча полезных ископаемых во всем мире сопровождается весьма значительным негативным воздействием на окружающую среду. Армения не является исключением; Протесты экологических организаций Армении и населения, проживающего в ареале деятельности горнорудных предприятий; Армения остается не присоединившейся страной к международной Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер; Низкий уровень прозрачности горнорудных компаний, работающих в Армении; Дятельность горнорудных компаний Армении на расстоянии максимум нескольких десятков километров от границы Карабаха; Призывы созданной в прошлом году коалиции НПО “Environmental Protection is First” к компаниям и к гражданскому обществу Армении остаются безответными; Возвращение вынужденных переселенцев из Карабаха в родные места.

Рассмотрим эти причины/факторы несколько подробнее.

1. Риски, сопровождающие горнорудную добычу полезных ископаемых

Мировой опыт добычи полезных рудных ископаемых убедительно показывает весьма значительное отрицательное влияние соответствующих процессов извлечения руд и их обработки на окружающую среду. Основными видами негативного воздействия на окружающую среду являются:

Значительное нарушение ландшафтов и экосистем в результате взрывных работ и карьерных разработок. Эти нарушения ландшафта, как правило, невосполнимы; Нарушение водного баланса на территории добычи руд; Сокращение биологического разнообразия; Загрязнение водных ресурсов в результате дренажа шахтных вод, содержащих тяжелые металлы, кислоты и другие загрязнители; Загрязнение воздуха (пылевые выбросы, содержащие тяжелые металлы и токсичные вещества, а также выбросы радона и парниковых газов и других вредных соединений при сжигании топлива и взрывных работах); Загрязнение почвы в результате проникновения в ее глубокие слои тяжелых металлов и других токсичных веществ; Шумовое и вибрационное загрязнение, создающее дискомфорт для рядом живущих людей и отрицательно влияющее на животных и птиц; Риски обвалов, оползней и разрывов хвостохранилищ отравляющих веществ.

Как далеко распространяется загрязнение окружающей среды вокруг работающей горнорудной компании? Каков радиус экологического загрязнения вокруг рудника? В мире проведено и проводятся множество исследований по этой проблематике. Результаты этих исследований, понятно, что не идентичны, все зависит от конкретного месторождения, технологии его разработки, масштабности добычи, экологической культуры компании, реакции местного населения, активности природозащитных организаций, контроля за разработками со стороны правительства страны и других факторов. Автор данной статьи, при ее подготовке, просмотрел десятки публикаций по вопросам загрязнения окружающей среды в результате разработок ряда известных рудников по всему миру. В их числе медно-никелевые рудники в Норильске, медно-золотой рудник Грасберг в Индонезии медный рудник Чукикамата в Чили, медный рудник Бингем-Каньон в штате Юта в США железорудный комплекс Каражас в Бразилии и другие известные рудники полезных ископаемых. Все эти рудники катастрофически негативно влияют на окружающую среду в радиусах 30-100 км.

Из перечисленных выше восьми видов рисков, сопровождающих добычу рудных полезных ископаемых загрязнение водных ресурсов и воздуха носят не локальный характер и могут распространяться на весьма значительные расстояния (многие десятки километров).

Как известно, в Карабах втекают две реки из Армении: Охчучай (в Армении название реки - Вохчи) и Баргушад или Базарчай (в Армении название реки Воротан).

Река Охчучай берет начало в горах Зангезура (гора Гапычыг, 3285 м.) в Кафанском районе Армении, далее протекает по территории Сюникского региона и затем по территории Зангеланского района Азербайджана. Впадает в реку Араз. Площадь бассейна реки составляет 1140 кв. км. Длина реки – 85 км.

Река Баргушад (Базарчай) берет начало в горах Зангезура с озера Залха на высоте 3040 м. Длина реки 178 км. В Азербайджане течет по территории района Губадлы. Площадь бассейна реки составляет 2711 кв. км.

В бассейне реки Охчучай в Армении функционируют золото-полиметалические рудники Шаумян, Ханкасар, Мегхасар, золотой рудник Себеткечмез, Гачаранский медно-молибденовый рудник.

Кроме названных двух рек, на экологическую ситуацию в Карабахе могут оказывать воздействие шесть рек, вытекающих из Сюникского района и впадающих в пограничную с Ираном реку Араз, которая, далее протекает по границе освобожденных от оккупации Зангеланского, Джебраильского и Физулинского районов с Ираном.

Из числа 11 рек, впадающих в реку Араз на территории Нахичеванской Автономной Республики, две реки: Арпачай и Джахричай берут начало в Армении и, также, подвержены рискам загрязнения горнорудными компаниями Армении.

Согласно EITI отчету Армении[1] в Сюникском районе добыча и переработка руд различных металлов осуществляется следующими 12-тью компаниями:

“Chaarat Kapan” CJSC (рудник Шаумян; руды, содержащие золото, серебро, медь, цинк и свинец); “Geghi Gold” LLC (рудник Воскедзор; руды, содержащие золото, серебро, медь, цинк и свинец); “Gharagoulyanner” CJSC (рудник Варданидзор; руды, руды, содержащие золото, серебро, медь, цинк и свинец); “At-Metals” LLC (рудник Меграсар; руды, содержащие золото и серебро); “Ler-Ex” LLC (рудник Ханкасар; руды, содержащие медь и молибден); “Agarak Copper-Molybdenum Combine” CJSC (рудник Агарак; руды, содержащие медь и молибден); “Zangezur Copper-Molybdenum Combine” CJSC (рудник Кажаран; руды, содержащие медь и молибден); “Active Lernagorts” LLC (рудник Айгедзор; руды, содержащие медь и молибден); “Lichkvaz” CJSC (рудник Ликваз-Тей; руды, содержащие золото, серебро и медь); “Molibdeny Ashxarh” LLC (рудник Дастакерт; руды, содержащие медь и молибден); «Tatstone» LLC (рудник Дастакерт; руды, содержащие медь); «Marjan Mining Company» LLC (рудник Ликваз-Тей; руды, содержащие золото, серебро, медь, цинк и свинец).

Работа этих компаний сопровождается рисками загрязнения водных ресурсов[2], а стало быть, негативного воздействия на районы Карабаха. Согласно публикациям в армянских СМИ особо высокому риску загрязнения подвержена река Охчучай.

2. Протесты экологических организаций Армении и населения, проживающего в ареале деятельности горнорудных предприятий

Публикаций по этому поводу в СМИ Армении – масса. На сайте Коалиции азербайджанских НПО “Environmental Protection is First” можно ознакомиться с этими статьями[3]. Анализ этих публикаций показывает, что, как правило, компании реагируя на эти статьи и протесты местного населения и, также, природозащитных организаций, проводят встречи с ними и как-то снимают напряжение в отношениях с протестующими. Чаще всего это достигается путем компенсации населению ущерба или устранение явных причин и последствий загрязнения окружающей среды. Также компании инвестируют в проекты развития местных общин и в решение различных социальных проблем (финансовая помощь детям-инвалидам, строительство или ремонт школьных и дошкольных учреждений, финансирование оздоровительных центров и т.д.). Кроме того, компании осуществляют определенные выплаты (аренда земельных участков и другие виды аренды, транспортный налог, налог на недвижимость) в местные бюджеты общин.

Пожертвования и дары местным общинам и отдельным физическим лицам также в практике горнорудных компаний. В 2020 и 2021 годах эти выплаты составили соответственно 3,7 млрд драмов и 2 млрд драмов.

Различные фонды и НПО также получают финансовую поддержку от горнорудных компаний. В 2020-2021 годах только фонды получили финансовую помощь в сумме 10,6 млрд драмов. Среди этих фондов: Hayastan All-Armenian Fund, RA Syunik Development and Investment Fund, Crominat Charity Foundation, “My Step” Foundation и др. За этот период различным НПО оказана финансовая поддержка проектов на сумму около 902 млн драмов. Религиозным учреждениям оказана финансовая помощь в том же периоде на сумму 78 млн драмов. Помощь оказана также ряду музеев и учреждений здравоохранения.

Информацию общего характера обо всех этих выплатах компаний местному населению и грантах общественным организациям можно просмотреть в годовом отчете по ИПДО за 2022 год[4] и также на страницах СМИ. В названном отчете есть такой вывод: “...платежи горнодобывающих компаний в бюджеты общин играют значительную роль в их развитии”.

Но горная разработка полезных ископаемых такова, что восстановление первоначальной природной среды просто невозможно. Сегодня и сейчас можно решить ту-или иную проблему с загрязнением или протестами населения, но возврата к первоначальному состоянию природы не будет. Причем ситуация усугублена тем, что территория страны невелика. Это в России можно разворотить тысячу гор, и никто не заметит, а в маленькой Армении даже одна гора, снесенная ковшами горнорудной компании, сразу становится предметом общественного внимания и беспокойства. Но отмеченные выше компенсации ущерба, выплаты в местные бюджеты общин, дары различного рода, финансирование проектов ряда фондов, религиозных и культурных учреждений решают проблемы недовольства населения.

3. Армения остается не присоединившейся страной к международной Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер

Согласно данным ООН 153 три страны мира пользуются трансграничными водными ресурсами – например, реками, которые протекают через несколько стран. Около трех миллиардов человек проживают непосредственно в бассейнах рек, находящихся на территории нескольких государств. Поэтому совместное пользование трансграничными водными ресурсами – вопрос, актуальный для всего человечества[5].

Азербайджан является стороной этой Конвенции[6]. Присоединение Армении к этой конвенции может сыграть весьма важную роль в снижении рисков загрязнения рек, втекающих на территорию Азербайджана. Поскольку, согласно Конвенции, Армения и Азербайджан должны будут учредить совместный орган, задачи которого будут состоять в следующем (статья 9 Конвенции)[7]:

сбор и оценка данных с целью определения источников загрязнения, которые могут оказывать трансграничное воздействие; разработка совместных программ мониторинга качественных и количественных показателей вод; составление реестра и обмен информацией об источниках загрязнения статьи; разработка предельных нормы для сбросов сточных вод и оценка эффективности программ по борьбе с загрязнением; разработка единых целевых показателей и критериев качества и, в случае необходимости, улучшение существующего качества воды; разработка программ согласованных действий по снижению нагрузки загрязнения как из точечных источников (например, коммунально-бытовых и промышленных источников), так и диффузных источников (в особенности сельскохозяйственных); выработка и реализация процедур оповещения и сигнализации; реализация роли форума для обмена информацией в отношении существующих и планируемых видов использования вод и соответствующих установок, которые могут оказывать трансграничное воздействие; содействие сотрудничеству и обмену информацией о наилучших имеющихся технологиях, а также способствование сотрудничеству в области научно-исследовательских программ; участие в осуществлении оценки воздействия на окружающую среду в отношении трансграничных вод на основе соответствующих международных норм.

Статья 16 Конвенции содержит нормы по информированию общественности. Согласно этой статьи Стороны обеспечивают информирование общественности о состоянии трансграничных вод, мерах, принимаемых или планируемых с целью предотвращения, ограничения и сокращения трансграничного воздействия, а также об эффективности этих мер. С этой целью прибрежные Стороны обеспечивают предоставление общественности информации о:

целевых показателях качества воды; выдаваемых разрешениях и условиях, подлежащих соблюдению; результатах взятия проб воды и стоков, осуществляемого с целью мониторинга и оценки, а также результатах проверки соблюдения целевых показателей качества воды или условий, содержащихся в разрешениях.

Прибрежные Стороны обеспечивают общественности возможность бесплатного ознакомления в разумные сроки с этой информацией в целях проверки и предоставляют представителям общественности практические возможности для получения копий такой информации у прибрежных Сторон за разумную плату.

4. Низкий уровень прозрачности горнорудных компаний, работающих в Армении

Постановлением правительства РА N 191-N от 22 февраля 2018 года установлены требования к проведению экологического мониторинга для предотвращения потерь, деградации и необратимого воздействия на окружающую среду в результате добычи полезных ископаемых, а также порядок представления квартальных и годовых отчетов о результатах мониторинга, которые горнодобывающие компании обязаны представлять в Министерство охраны окружающей среды Армении.

Экологический мониторингом представляет собой деятельность по оценке воздействия на окружающую среду в результате горных работ, оцененный в аккредитованных лабораториях, имеющих соответствующие сертификаты. План мониторинга охватывает контроль в отношении всех компонентов окружающей среды – почвы, атмосферы, поверхностных и подземных вод, флоры и фауны.

Согласно действующим нормативным актам, результаты мониторинга должны представляться компаниями в Министерство охраны окружающей среды ежеквартально и ежегодно. Сводный годовой отчет до 20 февраля года, следующего за отчетным, должен представляться в электронной или письменной форме. Квартальные отчеты обобщаются и размещают на официальном сайте в течение 10 рабочих дней. Раз в 5 лет горнорудные компании обязаны заново согласовать план мониторинга и контролируемые показатели состояния окружающей среды в результате горнодобывающей деятельности.

Годовые отчеты должны также размещаться на веб-сайтах горнодобывающих компаний. Однако веб-сайты имеют далеко не все горнодобывающие компании. Только три компании из 26 имеют свои веб-страницы. Это следующие компании:

В 2020 году только 7 из 26 горнорудных компаний, участвующих в ИПДО, а в 2021 году только 6 из 24 отчитавшихся компаний ИПДО представили отчет по мониторингу окружающей среды[11].

5. Деятельность горнорудных компаний Армении осуществляется на расстоянии максимум нескольких десятков километров от границы Карабаха

Сюникская область Армении представляет собой вытянутую в юго-восточном направлении полосу шириной около 40 км. И эта, небольшая территория, соседствующая с Восточным Зангезуром Азербайджана насыщена горными разработками, чреватыми загрязнениями рек, вытекающих из этой области на территорию Азербайджана, куда к родным очагам возвращаются десятки тысяч вынужденных переселенцев. А ведь их число возрастет до нескольких сотен тысяч в ближайшее десятилетие. Очистка этих территорий от мин и восстановление всех условий проживания пока не завершены.

6. Призывы созданной в прошлом году коалиции НПО “Environmental Protection is First” к компаниям и к гражданскому обществу Армении остаются безответными

Коалиция была создана летом 2023 года при участии 4-х неправительственных организаций Азербайджана[12]:

«Эксперты в области водопользования»;

«Служба здоровья»;

«Экологическое сознание и мониторинг»;

«Фонд содействия развитию предпринимательства и рыночной экономики».

Цель создания коалиции – общественный контроль по обеспечению чистоты трансграничных рек и водоемов. На сегодняшний день около 20 общественных объединений являются членами этой коалиции.

За прошедший период коалиция и ее члены неоднократно выступали с различными заявлениями. С ними можно ознакомиться на сайте коалиции[13].

В ряде заявлений коалиции есть обращения к общественным организациям Армении, в которых выражается готовность к сотрудничеству по мониторингу чистоты трансграничных рек[14]. Ни одна из экологических организаций Армении не отозвалась на это предложение. Причина в опасениях быть обвиненными в предательстве национальных интересов Армении. Кстати, ряд таких обвинений можно найти на страницах армянских СМИ.

Есть и призывы к горнорудным компаниям по раскрытию результатов ОВОС[15]. И эти призывы к сотрудничеству остались безответными.

7. Возвращение вынужденных переселенцев из Карабаха в родные места

Процесс возвращения вынужденных переселенцев к родным очагам (в подавляющем большинстве варварски разрушенным) начался. Скорость этого процесса зависит в основном от нескольких факторов: 1) разминирования освобожденных от оккупации территорий; 2) восстановления и развития транспортной инфраструктуры; 3) восстановления и развития сетей коммунальных услуг; 4) хода строительства домов для переселенцев; 5) восстановления государственных и муниципальных институтов жизнеобеспечения населения.

Согласно «Первой Государственной Программе Великого Возвращения на освобожденные от оккупации территории Республики Азербайджан»[16] до конца 2026 года планируется обеспечить возвращение в родные места 34500 семей, т.е. порядка 130 тысяч населения. И им, наряду с другими условиями нормального проживания, должна быть обеспечена безопасная экологическая среда. А это в первую очередь требует безопасности водных ресурсов, и в частности, втекающих из Армении рек.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Важно, чтобы Армения ратифицировала Конвенцию ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Есть уверенность, что после подписания мирного договора, правительство Азербайджана в числе первых вопросов, подлежащих согласованию с Арменией, будет настаивать на присоединении Армении к названной Конвенции и создании совместного органа по выполнению статьи 9 Конвенции; Важно, чтобы организации гражданского общества Азербайджана продолжали усилия по установлению конструктивного сотрудничества с армянскими организациями гражданского общества в области совместного мониторинга экологической ситуации в полосе оговоренной ширины (скажем 30-40 километров ширины) по обе стороны от государственной границы между странами. Ширина полосы может быть оговорена в межправительственном соглашении; Важно усиление экологических требований Стандарта ИПДО. В июне текущего года в Баку состоялась региональная конференция с участием представителей ряда стран, участников ИПДО посвященная, в том числе, и этой проблематике. По результатам проведенных обсуждений были выработаны ряд рекомендаций по усилению экологических требований Стандарта ИПДО, которые впоследствии были представлены Правлению ИПДО.

[1] https://eiti.org/sites/default/files/2023-02/2020-2021_EITI_Report_Armenia%20%28EN%29.pdf

[2] https://www.ecolur.org/ru/news/water/12-rivers-and-tributaries-in-syunik-region-have-worst-pollution-class-5-because-of-mining-photos/8388/

[3] https://www.epfcoalition.org/articles

[4] https://eiti.org/sites/default/files/2023-02/2020-2021_EITI_Report_Armenia%20%28EN%29.pdf

[5] https://news.un.org/ru/story/2023/03/1439047

[6] https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/watercourses_lakes.shtml

[7] https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/watercourses_lakes.shtml

[8] https://www.lydianarmenia.am/?lang=eng

[9] https://teghoutmining.am/en/

[10] http://zcmc.am/

[11] https://eiti.org/sites/default/files/2023-02/2020-2021_EITI_Report_Armenia%20%28EN%29.pdf

[12] https://www.epfcoalition.org/about-us

[13] https://www.epfcoalition.org/statements

[14] https://apa.az/xarici-siyaset/environmental-protection-first-koalisiyasi-amuldag-qizil-yataginda-monitorinq-aparmaga-hazirdir-beyanat-815511

[15] https://en.apa.az/social/epf-coalition-calls-on-armenian-mining-sector-to-make-the-full-content-of-their-eia-documents-public-423515

[16] https://static.president.az/upload/Files/2022/11/16/684ee22fe084374048c16462cebd38d6_7935336.pdf