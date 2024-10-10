В Суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по делу экономиста Фазиля Гасымова

В Суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по делу экономиста Фазиля Гасымова

10 октября на процессе по делу экономиста Фазиля Гасова, который 121 сутки проводит голодовку, подсудимый заявил, что подвергается в моральным и физическим издевательствам в Лечебном учреждении пенитенциарной службы.

Кроме того, нарушается конфиденциальность его общения с адвокатами. Гасымов выступил с рядом ходатайств, попросив исключить из материалов дела его показания на предварительном следствии против ученого Губада Ибадоглу.

Гасымов ходатайствовал вызвать в суд в качестве свидетелей Ибадоглу, и его адвокатов Шахлу Гумбатову и Зибейду Садыгову.

Гасымов также заявил, что был выкраден в Стамбуле сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД. Однако в деле написано, что он якобы сам прибыл в Баку и был задержан в аэропорту. Поэтому, он ходатайствовал направить соответствующие запросы в Турцию.

Однако все его ходатайства, за исключением одного – позволить Гасымову ознакомиться с материалами дела были отклонены. Следующее заседание суда назначено на 31 октября.

Несмотря на призывы правозащитников и родных прекратить голодовку Гасымов заявил, что продолжит акцию.

*Фазиль Гасымов был арестован в Стамбуле 8 августа 2023 года и доставлен в Азербайджан. Его обвинили в изготовлении фальшивых денег вместе с известным экономистом и критиков правительства Азербайджана Губадом Ибадоглу. Но сейчас уголовное дело Фазиля Гасымова рассматривается отдельно от уголовного дела Ибадоглу.

В заключении он объявил голодовку, протестуя против незаконного ареста.