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(3 минуты назад)
Апелляционный суд оставил фигурантов дела Toplum TV под арестом

Апелляционный суд оставил фигурантов дела Toplum TV под арестом

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Апелляционный суд оставил фигурантов дела Toplum TV под арестом

Бакинский апелляционный суд 10 октября отклонил жалобы на продление сроков ареста фигурантов дела против издания Toplum TV, в частности журналистов Мушфига Джаббара и Али Зейналова, активистов Акифа Гурбанова, Руслана Иззетли, Рамиля Бабаева, Илькина Амрахова.

При этом жалоба учредителя Toplum TV Алескера Мамедли не была рассмотрена.

2-3 октября сроки ареста указанных лиц были продлены до 6 января.

*6-8 марта были задержаны 9 журналистов и активистов Toplum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвинили в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были арестованы, а двое переданы под надзор полиции. Фигуранты  дела отвергают обвинения. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.

Международный Комитет защиты журналистов 4 октября осудил продление сроков ареста в Азербайджане в последние недели 11 журналистов из 4 органов СМИ – Abzas Media, Toplum TV, Kanal-13  и Meclis.info.

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