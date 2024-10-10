Апелляционный суд оставил фигурантов дела Toplum TV под арестом

Бакинский апелляционный суд 10 октября отклонил жалобы на продление сроков ареста фигурантов дела против издания Toplum TV, в частности журналистов Мушфига Джаббара и Али Зейналова, активистов Акифа Гурбанова, Руслана Иззетли, Рамиля Бабаева, Илькина Амрахова.

При этом жалоба учредителя Toplum TV Алескера Мамедли не была рассмотрена.

2-3 октября сроки ареста указанных лиц были продлены до 6 января.

*6-8 марта были задержаны 9 журналистов и активистов Toplum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвинили в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были арестованы, а двое переданы под надзор полиции. Фигуранты дела отвергают обвинения. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.

Международный Комитет защиты журналистов 4 октября осудил продление сроков ареста в Азербайджане в последние недели 11 журналистов из 4 органов СМИ – Abzas Media, Toplum TV, Kanal-13 и Meclis.info.