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(3 минуты назад)
Россия восстановила безвизовый режим с Грузией

Россия восстановила безвизовый режим с Грузией

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Россия восстановила безвизовый режим с Грузией

Президент России Владимир Путин подписал в четверг указ о введении безвизового режима для граждан Грузии, въезжающих в РФ для работы либо на срок не более 90 дней.

Указ вступает в силу со дня его подписания – 10 октября.

Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной в августе 2008 года, когда Россия совершила агрессию и оккупировала часть территории Грузии - Абхазию и Южную Осетию.

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