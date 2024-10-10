Россия восстановила безвизовый режим с Грузией

Президент России Владимир Путин подписал в четверг указ о введении безвизового режима для граждан Грузии, въезжающих в РФ для работы либо на срок не более 90 дней.

Указ вступает в силу со дня его подписания – 10 октября.

Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной в августе 2008 года, когда Россия совершила агрессию и оккупировала часть территории Грузии - Абхазию и Южную Осетию.