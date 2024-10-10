О чем договорились Алиев и Пашинян в Москве? - беседа с Борисом Навасардяном
Политолог, почетный президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян в интервью программе «Сложный вопрос» прокомментировал итоги московского саммита СНГ, в том числе достигнутые в ходе встречи договоренности и принятые решения.
По словам Навасардяна, достигнутая в ходе встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна договоренность о том, что с 1 января 2025 года российские пограничники прекратят несение службы на контрольно-пропускном пункте на границе Армении с Ираном и что контроль будет передан Службе национальной безопасности Армении (СНБ РА), стала полной неожиданностью для политических кругов в Ереване. Кроме того, с этой же даты Пограничные войска СНБ Армении будут участвовать в охране государственной границы между Арменией и Ираном, Арменией и Турцией совместно с Пограничной службой Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Это решение стало неожиданным, поскольку ранее правительство Армении не поднимало вопрос защиты собственных границ.
В результате с повестки дня был снят вопрос о том, будет ли осуществляться Пограничной службой ФСБ России контроль за транспортным маршрутом между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой (Зангезурский коридор), как это предусмотрено в пункте 9 «Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации» от 10 ноября 2020 года.
По словам Навасардяна, это ставит вопрос: будет ли официально пересмотрено Заявление от 10 ноября 2020 года? Если нет, то контроль ФСБ над железной дорогой и автомагистралью останется неизменным. В этом случае достигнутое между Путиным и Пашиняном соглашение означает лишь то, что Армения получает контроль над контрольно-пропускным пунктом на армяно-иранской границе, что не исключает сохранения контроля ФСБ над железной дорогой и автомагистралью. Поэтому Армении необходимо добиваться либо пересмотра Заявления, либо его отмены.
Если Заявление останется неизменным, контроль Армении над КПП будет иметь значение только для достижения либерализации визового режима с ЕС. Навасардян предполагает, что в обмен на эту уступку Москва могла получить согласие Армении не продлевать мандат «наблюдателей» ЕС на границе с Азербайджаном.
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