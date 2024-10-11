Украинская журналистка Виктория Рощина умерла в российском заключении, заявил официальный представитель Украины

Украинская журналистка Виктория Рощина, захваченная российскими войсками во время ведения репортажа с востока Украины, умерла в российском заключении, сообщил в четверг украинский чиновник.

Рощина, которой в этом месяце исполнилось бы 28 лет, исчезла в августе 2023 года после поездки в контролируемые Россией восточные регионы Украины для подготовки репортажа. Главный профсоюз журналистов Украины подтвердил, что она оставалась пропавшей без вести до апреля 2024 года, когда ее отец получил письмо от Министерства обороны России о том, что она содержится в российском следственном изоляторе.

Точные обстоятельства ее ареста не разглашаются, и власти не раскрывают ее нынешнее местонахождение в России. «К сожалению, информация о смерти Виктории подтвердилась», — заявил в четверг представитель Координационного штаба Украины по делам военнопленных Петр Яценко. «Об обстоятельствах смерти пока рано говорить, мы работаем над их установлением».

Национальный союз журналистов Украины осудил смерть Рощины в социальных сетях, назвав ее убийством и призвав к немедленному расследованию. Организация также обратилась к международному сообществу с просьбой усилить давление на Россию с целью освобождения всех незаконно удерживаемых украинских журналистов. «Мы призываем международное сообщество усилить давление на Россию с целью освобождения всех незаконно удерживаемых оккупантами украинских журналистов», — заявила группа.

Российское новостное издание «Медиазона» сообщило, что Рощина умерла во время перевода в Москву из тюрьмы в Таганроге, недалеко от границы с Украиной. Правозащитные организации задокументировали задержание тысяч украинцев, выступавших против правления Москвы на оккупированных территориях с момента российского вторжения в 2022 году, причем многие из них подвергались пыткам со стороны сил безопасности.

В январе 2024 года русская служба BBC сообщила, что тысячи украинских гражданских лиц, включая журналистов, удерживаются в России без предъявления обвинений и доступа к юридической помощи. В мае Украина объявила, что более двух десятков представителей украинских СМИ находятся в российском плену, и ведутся переговоры об их освобождении.

Рощина работала внештатным корреспондентом в различных независимых информационных агентствах, включая «Украинскую правду», и сотрудничала с Радио Свободная Европа, финансируемым США СМИ. В марте 2022 года Комитет по защите журналистов сообщил, что она была задержана российскими войсками на 10 дней во время репортажа с юго-востока Украины.

В 2022 году Международный женский медиафонд наградил Рощину премией «За мужество в журналистике» за ее репортажи с востока Украины. «Уход Виктории — это не просто потеря прекрасной женщины, но и бесстрашного свидетеля истории», — говорится в заявлении организации. «Независимо от причины ее смерти, мы можем с уверенностью сказать, что ее жизнь была отнята, потому что она осмелилась сказать правду. Мы надеемся, что ее смерть не будет напрасной: международное сообщество должно оказать давление на Россию, чтобы она прекратила преследовать журналистов и подавлять свободу прессы».