Сектор солнечной энергетики Китая сталкивается с переизбытком  мощности

Сильная государственная поддержка и значительные частные инвестиции вывели китайскую солнечную энергетику на уровень глобальной электростанции. Однако сектор сейчас сталкивается со значительными препятствиями, включая карательные пошлины за рубежом и интенсивную ценовую конкуренцию внутри страны.

По данным AFP, должностные лица, которые должны встретиться в Баку в следующем месяце на саммите COP29, намерены установить новые финансовые цели для помощи развивающимся странам в борьбе с изменением климата, что потенциально ускорит отказ от ископаемого топлива. В прошлом году страны-участницы обязались утроить глобальную установленную мощность возобновляемой энергии к 2030 году.

В настоящее время Китай устанавливает почти в два раза больше солнечных и ветряных электростанций, чем все остальные страны вместе взятые, сохраняя доминирующее положение на рынке. Ведущая китайская компания производит восемь из десяти солнечных панелей в мире и контролирует 80 процентов каждого этапа производства. Wood Mackenzie сообщает, что десять крупнейших в мире поставщиков оборудования для производства солнечных панелей базируются в Китае, а экспорт достиг рекордных 49 миллиардов долларов в прошлом году.

Аналитики связывают это доминирование со значительной государственной поддержкой. Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечает, что с 2011 по 2022 год Пекин инвестировал более 50 миллиардов долларов в новые мощности по производству солнечной энергии. Кроме того, отрасль выигрывает от доступа к недорогому сырью, легкодоступного капитала от государственных банков и обширных инженерных ресурсов.

«Китайские производители опережают всех остальных по затратам», — сказал Лаури Муллувирта, соучредитель Центра исследований энергетики и чистого воздуха, аналитического центра по климату. «Это означало, что новые инвестиции будут направлены в Китай, поскольку именно там конкуренция самая высокая», — сказал он AFP.

Йоханнес Бернройтер, опытный аналитик в области солнечной энергетики, добавил, что целенаправленные инвестиции Китая привели к «резкому росту кривой обучения… как в области технологии солнечных элементов, так и в области производственных ноу-хау». Такое развитие событий способствовало формированию «эффективной отраслевой экосистемы».

В то время как страны мира стремятся модернизировать свои энергетические системы, доминирование Китая в солнечной энергетике становится все более проблематичным. Соединенные Штаты и другие западные страны обвиняют Пекин в преднамеренном создании «избыточных мощностей» и наводнении мировых рынков экспортом солнечной энергии по сниженным ценам с целью подорвать конкуренцию.

В ответ Вашингтон удвоил пошлины на китайские солнечные панели до 50 процентов в рамках более широкой инициативы, нацеленной на китайский импорт в размере 18 миллиардов долларов в стратегических секторах, включая электромобили, аккумуляторы, основные минералы и медицинские приборы. Европейский союз также расследует китайских производителей солнечных панелей на предмет предполагаемого получения несправедливых субсидий.

Большая часть импорта солнечных панелей в США теперь поступает из Юго-Восточной Азии, а китайские производители переносят производство в этот регион, чтобы избежать пошлин. Китай остается основным источником импорта солнечных панелей в Европу из-за пределов блока, что создает значительные проблемы для других рынков, чтобы преодолеть разрыв, созданный «двумя десятилетиями очень сильной и очень успешной китайской промышленной политики», отметил Муллувирта.

Несмотря на свое глобальное влияние, китайская солнечная энергетика сталкивается с внутренними проблемами. Эксперты предупреждают, что быстрое расширение сектора перегрузило внутреннюю энергетическую систему и спровоцировало беспощадную ценовую войну. Лидеры отрасли дали понять о наступлении «ледникового периода», призвав правительство вмешаться, чтобы остановить падение цен, хотя никаких мер по оказанию помощи объявлено не было.

В июле отраслевая группа сообщила о волне банкротств и более чем 75-процентном спаде новых проектов в области солнечной энергетики в первой половине 2024 года. Дэвид Фишман, старший менеджер Lantau Group, специализирующейся на китайском энергетическом секторе, предупредил, что ценовые войны подобны «змее, пожирающей свой хвост». «Компании застряли в этом круге конкуренции, где победителем становится тот, кто способен дольше всех противостоять трудностям», — сказал Фишман. «Многие компании потерпят неудачу на этом пути».

Хотя переизбыток поставок позволил Китаю установить ветряные и солнечные электростанции почти на шесть лет раньше запланированного срока, энергосистема страны теперь с трудом справляется с этим всплеском. Поставки возобновляемой энергии все чаще сокращаются, чтобы предотвратить перегрузку сети, процесс, известный как сокращение поставок. Fitch Ratings сообщило о 4-процентном увеличении сокращения поставок в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Властям вскоре, возможно, придется «прекратить утверждать новые проекты или разрешать проектам подключаться к сети, если это означает, что тарифы за сокращение поставок могут вырасти», — предупредил Фишман. «Им нужно строить», — добавил он. «Им нужно наверстать упущенное».

В ответ на проблемы на западных рынках и ограниченные возможности внутри страны Китай изучает новые направления для своего солнечного экспорта. В этом году Азия обогнала Европу и стала крупнейшим рынком для китайского солнечного экспорта. Кроме того, по данным энергетического аналитического центра Ember, экспорт в Африку вырос на 187 процентов в годовом исчислении в 2023 году, хотя континент по-прежнему представляет собой небольшую долю по сравнению с Европой.

Бернройтер рассматривает отрасль как переживающую «фазу реструктуризации и реорганизации». Он ожидает, что китайский сектор солнечной энергетики продолжит свое быстрое развитие и расширит свое глобальное присутствие, несмотря на текущие препятствия.

По мере усиления глобального спроса на возобновляемые источники энергии способность Китая справляться как с международной торговой напряженностью, так и с давлением внутреннего рынка будет иметь решающее значение для сохранения его лидерства в отрасли солнечной энергетики.