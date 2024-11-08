В Азербайджане создан транспортно-коммуникационный холдинг: история и ожидания

7 ноября 2024 года указом президента Азербайджанской Республики была создана новая транспортно-коммуникационная холдинговая компания AZCON. Президент объяснил это решение необходимостью «гибкой системы управления, отвечающей современным требованиям, для улучшения деятельности государственных предприятий в сфере транспорта и связи, повышения их экономической эффективности и увеличения отчислений в государственный бюджет».

Согласно указу, «Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг (AZCON)» будет функционировать как публичное юридическое лицо. Наблюдательный совет будет осуществлять общее руководство деятельностью холдинга, а оперативное управление будет осуществлять исполнительный директор (кандидатуры на эту должность находятся на рассмотрении).

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана (в настоящее время Рашад Набиев) назначен председателем наблюдательного совета. В совет также войдут заместители министра экономики, финансов, цифрового развития и транспорта, директор Государственного агентства гражданской авиации, председатель Государственного агентства морского хозяйства и портов, председатель правления Азербайджанского космического агентства (Азеркосмос).

AZCON будет управлять следующими субъектами:

Закрытое Акционерное Общество «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL)

Закрытое Акционерное Общество «Азербайджанские Железные Дороги»

Закрытое Акционерное Общество «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство»

Закрытое Акционерное Общество «Бакинский Метрополитен»

Закрытое Акционерное Общество «Бакинский Международный Морской Торговый Порт»

ООО "БакуБус"

Бакинский судостроительный завод

Кроме того, в состав холдинга войдут структуры, подведомственные Министерству цифрового развития и транспорта, в том числе «Азеркосмос», ООО «Азтелеком», ООО «Азербайджанский международный телекоммуникационный оператор» (AzInTelecom), ООО «Азерпочт», ООО «Бакинская служба такси», производственное объединение «Телерадиовещание и спутниковая связь».

«Управление предприятиями, переданными в состав Азербайджанского холдинга транспорта и связи, будет осуществляться по единым принципам, направленным на совершенствование их деятельности, повышение конкурентоспособности и обеспечение финансовой устойчивости», - говорится в указе президента.

Наблюдательный совет будет отвечать за утверждение бюджетов доходов и расходов государственных предприятий, находящихся под его управлением, управление средствами, полученными от этих предприятий, оценку их деятельности и надзор за исполнением планов доходов и расходов.

Уставный капитал холдинговой компании определен в размере 10 миллионов манатов и формируется за счет отчислений государственных предприятий, находящихся в управлении холдинга.

Финансирование деятельности холдинга будет осуществляться из следующих источников:

Платежи, осуществляемые государственными предприятиями, находящимися в управлении холдинга (в размерах и формах, определяемых Президентом Азербайджанской Республики по каждому предприятию);

Иные источники, не запрещенные законом.

Кабинету министров Азербайджана поручено в течение пяти месяцев подготовить и представить предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, связанной с созданием холдинга. Министерство экономики окажет содействие в государственной регистрации холдинга.

AZCON должен сам подготовить проект устава публично-правового образования и представить его Президенту Азербайджана в течение одного месяца.

Мнения экспертов

ASTNA собрала экспертные мнения по созданию в Азербайджане крупной холдинговой компании, которая охватывает ключевые структуры, вносящие вклад в ВВП и государственный бюджет страны.

Один из экспертов, работающих в транспортном секторе Азербайджана, сообщил агентству ASTNA, что «целью холдинга является приведение находящихся под его управлением компаний в соответствие с современными стандартами корпоративного управления, потенциально преобразуя их из закрытых акционерных обществ (ЗАО) в открытые акционерные общества (ОАО) с последующим публичным размещением части их акций (т. е. IPO)».

«Сектор транспорта и связи имеет решающее значение для экономики Азербайджана, и необходимо повысить прибыльность входящих в него компаний. Это задача AZCON», — отметил эксперт.

Независимый транспортный аналитик Рауф Агамирзоев считает, что решение о создании холдинга обусловлено необходимостью оптимизации системы управления в сфере транспорта и связи.

«Указ свидетельствует о том, что транспорт и телекоммуникации становятся все более важными как для страны, так и для региона в целом. Решение об ускорении их развития давно назрело и является своевременным», — сказал Агамирзоев агентству ASTNA.

Он добавил, что передача некоторых компаний из действующего Азербайджанского инвестиционного холдинга (AIH) в новую холдинговую компанию AZCON понятна.

«Этот шаг логичен, уместен и эффективен. Транспорт и связь — узкоспециализированные отрасли экономики, и их развитие должно курироваться отдельно и узконаправленно. Эти отрасли существенно отличаются от других. Решение президента своевременно, так как роль транспорта, телекоммуникаций и ИТ неуклонно растет, что требует большей прозрачности, совершенствования работы и мер по повышению рентабельности», — заявил Агамирзоев.

Независимый экономист Натиг Джафарли в интервью ASTNA отметил, что многие ключевые компании фактически были выведены из-под контроля AIH, что свидетельствует об ограничении его полномочий.

«Несколько лет назад был создан AIH, в который вошли почти все государственные активы, которыми фактически управляло Министерство экономики. Теперь многие из этих активов передаются из-под контроля Министерства в новый отдельный холдинг. Для Азербайджана, который позиционирует себя как региональный логистический хаб, соединяющий Запад и Восток, Север и Юг, транспорт и связь являются критически важными сегментами. AZCON должен обеспечить эффективное управление всей системой логистики и связи для повышения эффективности своих международных обязательств и полномочий», - заявил Джафарли.

Однако он также отметил: «Исходя из опыта AIH, управление ключевыми азербайджанскими компаниями через крупную холдинговую структуру не всегда было эффективным, а даст ли дублирование холдингов желаемый результат, пока неясно и вызывает сомнения».

«Нам необходимо не только изменить форму управления специализированными компаниями Азербайджана, но и изменить суть, внедрив эффективный и прозрачный механизм управления. Возможно, некоторые активы требуют приватизации после анализа деятельности стратегически важных предприятий. В рамках нового холдинга есть компании, которые можно было бы частично приватизировать, поскольку сложные активы часто лучше управляются с привлечением частного капитала. Многолетний опыт экономики Азербайджана показал, что государство не всегда является лучшим управляющим экономическими активами. Иногда лучше разделить государственные полномочия и способствовать сотрудничеству между частным бизнесом и государством. Государство не всегда должно быть основным игроком. Частичная приватизация в секторах транспорта, ИТ и телекоммуникаций повысила бы прибыльность этих специализированных компаний, создала бы новые рабочие места и сэкономила бы средства государственного бюджета, которые в настоящее время выделяются этим государственным предприятиям, и которые можно было бы направить на решение других актуальных общенациональных проблем», - подчеркнул Джафарли.

Примечательно, что телекоммуникации и связь, наряду с туризмом и строительством, демонстрируют высокие темпы роста.

За девять месяцев 2024 года темпы роста в сфере связи превысили 12%, а ее вклад в ВВП составил 2,56 млрд манатов из общего объема ВВП в 31,44 млрд манатов.

Однако этот сектор экономики, несомненно, имеет значительный потенциал роста, учитывая мировые тенденции и технологический прогресс.

Кроме того, этот сектор относится к ненефтяной части ВВП Азербайджана, и его развитие будет способствовать диверсификации национальной экономики.

Что касается транспорта, то Азербайджан «почувствовал вкус прибыли» от международных транспортных и логистических коридоров (например, «Север-Юг», «Срединный коридор») и намерен использовать AZCON не только для усиления своей роли в этих коридорах, но и для накопления растущих доходов.