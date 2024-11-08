В Азербайджане создан транспортно-коммуникационный холдинг: история и ожидания

7 ноября 2024 года указом президента Азербайджанской Республики была создана новая транспортно-коммуникационная холдинговая компания AZCON. Президент объяснил это решение необходимостью «гибкой системы управления, отвечающей современным требованиям, для улучшения деятельности государственных предприятий в сфере транспорта и связи, повышения их экономической эффективности и увеличения отчислений в государственный бюджет».
Согласно указу, «Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг (AZCON)» будет функционировать как публичное юридическое лицо. Наблюдательный совет будет осуществлять общее руководство деятельностью холдинга, а оперативное управление будет осуществлять исполнительный директор (кандидатуры на эту должность находятся на рассмотрении).
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана (в настоящее время Рашад Набиев) назначен председателем наблюдательного совета. В совет также войдут заместители министра экономики, финансов, цифрового развития и транспорта, директор Государственного агентства гражданской авиации, председатель Государственного агентства морского хозяйства и портов, председатель правления Азербайджанского космического агентства (Азеркосмос).
AZCON будет управлять следующими субъектами:
- Закрытое Акционерное Общество «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL)
- Закрытое Акционерное Общество «Азербайджанские Железные Дороги»
- Закрытое Акционерное Общество «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство»
- Закрытое Акционерное Общество «Бакинский Метрополитен»
- Закрытое Акционерное Общество «Бакинский Международный Морской Торговый Порт»
- ООО "БакуБус"
- Бакинский судостроительный завод
Кроме того, в состав холдинга войдут структуры, подведомственные Министерству цифрового развития и транспорта, в том числе «Азеркосмос», ООО «Азтелеком», ООО «Азербайджанский международный телекоммуникационный оператор» (AzInTelecom), ООО «Азерпочт», ООО «Бакинская служба такси», производственное объединение «Телерадиовещание и спутниковая связь».
«Управление предприятиями, переданными в состав Азербайджанского холдинга транспорта и связи, будет осуществляться по единым принципам, направленным на совершенствование их деятельности, повышение конкурентоспособности и обеспечение финансовой устойчивости», - говорится в указе президента.
Наблюдательный совет будет отвечать за утверждение бюджетов доходов и расходов государственных предприятий, находящихся под его управлением, управление средствами, полученными от этих предприятий, оценку их деятельности и надзор за исполнением планов доходов и расходов.
Уставный капитал холдинговой компании определен в размере 10 миллионов манатов и формируется за счет отчислений государственных предприятий, находящихся в управлении холдинга.
Финансирование деятельности холдинга будет осуществляться из следующих источников:
- Платежи, осуществляемые государственными предприятиями, находящимися в управлении холдинга (в размерах и формах, определяемых Президентом Азербайджанской Республики по каждому предприятию);
- Иные источники, не запрещенные законом.
Кабинету министров Азербайджана поручено в течение пяти месяцев подготовить и представить предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, связанной с созданием холдинга. Министерство экономики окажет содействие в государственной регистрации холдинга.
AZCON должен сам подготовить проект устава публично-правового образования и представить его Президенту Азербайджана в течение одного месяца.
Мнения экспертов
ASTNA собрала экспертные мнения по созданию в Азербайджане крупной холдинговой компании, которая охватывает ключевые структуры, вносящие вклад в ВВП и государственный бюджет страны.
Один из экспертов, работающих в транспортном секторе Азербайджана, сообщил агентству ASTNA, что «целью холдинга является приведение находящихся под его управлением компаний в соответствие с современными стандартами корпоративного управления, потенциально преобразуя их из закрытых акционерных обществ (ЗАО) в открытые акционерные общества (ОАО) с последующим публичным размещением части их акций (т. е. IPO)».
«Сектор транспорта и связи имеет решающее значение для экономики Азербайджана, и необходимо повысить прибыльность входящих в него компаний. Это задача AZCON», — отметил эксперт.
Независимый транспортный аналитик Рауф Агамирзоев считает, что решение о создании холдинга обусловлено необходимостью оптимизации системы управления в сфере транспорта и связи.
«Указ свидетельствует о том, что транспорт и телекоммуникации становятся все более важными как для страны, так и для региона в целом. Решение об ускорении их развития давно назрело и является своевременным», — сказал Агамирзоев агентству ASTNA.
Он добавил, что передача некоторых компаний из действующего Азербайджанского инвестиционного холдинга (AIH) в новую холдинговую компанию AZCON понятна.
«Этот шаг логичен, уместен и эффективен. Транспорт и связь — узкоспециализированные отрасли экономики, и их развитие должно курироваться отдельно и узконаправленно. Эти отрасли существенно отличаются от других. Решение президента своевременно, так как роль транспорта, телекоммуникаций и ИТ неуклонно растет, что требует большей прозрачности, совершенствования работы и мер по повышению рентабельности», — заявил Агамирзоев.
Независимый экономист Натиг Джафарли в интервью ASTNA отметил, что многие ключевые компании фактически были выведены из-под контроля AIH, что свидетельствует об ограничении его полномочий.
«Несколько лет назад был создан AIH, в который вошли почти все государственные активы, которыми фактически управляло Министерство экономики. Теперь многие из этих активов передаются из-под контроля Министерства в новый отдельный холдинг. Для Азербайджана, который позиционирует себя как региональный логистический хаб, соединяющий Запад и Восток, Север и Юг, транспорт и связь являются критически важными сегментами. AZCON должен обеспечить эффективное управление всей системой логистики и связи для повышения эффективности своих международных обязательств и полномочий», - заявил Джафарли.
Однако он также отметил: «Исходя из опыта AIH, управление ключевыми азербайджанскими компаниями через крупную холдинговую структуру не всегда было эффективным, а даст ли дублирование холдингов желаемый результат, пока неясно и вызывает сомнения».
«Нам необходимо не только изменить форму управления специализированными компаниями Азербайджана, но и изменить суть, внедрив эффективный и прозрачный механизм управления. Возможно, некоторые активы требуют приватизации после анализа деятельности стратегически важных предприятий. В рамках нового холдинга есть компании, которые можно было бы частично приватизировать, поскольку сложные активы часто лучше управляются с привлечением частного капитала. Многолетний опыт экономики Азербайджана показал, что государство не всегда является лучшим управляющим экономическими активами. Иногда лучше разделить государственные полномочия и способствовать сотрудничеству между частным бизнесом и государством. Государство не всегда должно быть основным игроком. Частичная приватизация в секторах транспорта, ИТ и телекоммуникаций повысила бы прибыльность этих специализированных компаний, создала бы новые рабочие места и сэкономила бы средства государственного бюджета, которые в настоящее время выделяются этим государственным предприятиям, и которые можно было бы направить на решение других актуальных общенациональных проблем», - подчеркнул Джафарли.
Примечательно, что телекоммуникации и связь, наряду с туризмом и строительством, демонстрируют высокие темпы роста.
За девять месяцев 2024 года темпы роста в сфере связи превысили 12%, а ее вклад в ВВП составил 2,56 млрд манатов из общего объема ВВП в 31,44 млрд манатов.
Однако этот сектор экономики, несомненно, имеет значительный потенциал роста, учитывая мировые тенденции и технологический прогресс.
Кроме того, этот сектор относится к ненефтяной части ВВП Азербайджана, и его развитие будет способствовать диверсификации национальной экономики.
Что касается транспорта, то Азербайджан «почувствовал вкус прибыли» от международных транспортных и логистических коридоров (например, «Север-Юг», «Срединный коридор») и намерен использовать AZCON не только для усиления своей роли в этих коридорах, но и для накопления растущих доходов.
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