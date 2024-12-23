В интервью российскому государственному СМИ президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал резолюцию Европейского парламента, осуждающую репрессии против гражданского общества и независимых СМИ в Азербайджане. Он также осудил призывы к санкциям, вызвав бурную реакцию как внутри страны, так и за рубежом.

Интервью, проведенное гендиректором агентства "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым, которого многие считают прокремлевским пропагандистом, вызвало дискуссию о геополитических сигналах и внутренней политике Алиева. Политический аналитик Арастун Оруджлу, выступая в программе «Сложный вопрос», резко раскритиковал высказывания президента, назвав их рассчитанной попыткой умиротворить Москву.

Оруджлу отметил, что время интервью, вскоре после военных событий в Сирии, вряд ли было совпадением. Вопросы были в основном сосредоточены на Турции и ее потенциальном военном присутствии в Азербайджане — теме, нагруженной геополитическими последствиями. Когда его спросили о необходимости турецкой военной базы, Алиев отверг эту идею, заявив, что Азербайджану такая поддержка не нужна.

Однако Оруджлу раскритиковал этот ответ как недальновидный, заявив, что Алиев должен был сформулировать вопрос в правовых терминах, сославшись на законы Азербайджана, запрещающие иностранные базы. «Вместо этого он связал это с НАТО, создав впечатление, что он выступает против Запада. Целью интервьюера было извлечь пророссийскую, антитурецкую и антинатовскую риторику, и Алиев охотно согласился», — утверждает Оруджлу.

Комментарии президента о стратегических партнерствах Азербайджана были столь же спорными. Приравнивая свои связи с Турцией к связям с Россией, Алиев, по-видимому, преуменьшал значение турецко-азербайджанского альянса, что аналитики, такие как Оруджлу, интерпретировали как намек на влияние Москвы.

Интервью также затронуло деликатные внутренние вопросы, включая подавление гражданского общества правительством. Алиев, по-видимому, признал участие своей администрации в арестах активистов, журналистов и лидеров гражданского общества.

«Алиев по сути признал, что эти преследования им санкционированы и что он полностью осознает их», — заметил Оруджлу. Это редкое признание вызвало критику со стороны правозащитных групп, которые считают его символом ужесточения авторитарного контроля в Азербайджане.

Оруджлу далее раскритиковал акцент Алиева на продвижении русскоязычного образования и культуры в Азербайджане, назвав это «неуважительным» шагом по отношению к государственности страны. «Язык нации является ее основополагающим атрибутом идентичности», — утверждал он, предупредив, что такая политика рискует подорвать культурную независимость Азербайджана.

Аналитик также раскритиковал жесткую риторику Алиева в отношении Армении, которую он противопоставил примирительному тону премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «Политика Алиева в отношении Армении отражает стратегию Кремля и не отвечает долгосрочным интересам Азербайджана», — сказал Оруджлу, добавив, что интервью отражает более широкую неспособность разработать независимую и сбалансированную внешнюю политику.