Чего ждать после потери Авдеевки? - беседа с военно-политическим экспертом Олександром Мусиенко в 20:00 в "Çətin sual"
Сложный вопрос
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Завершение двухдневных переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Берлине в очередной раз выдвинуло на передний план сложную динамику геополитики Южного Кавказа. На фоне недавних дипломатических контактов и пристального внимания Европейского парламента переговоры имеют значительные последствия не только для азербайджано-армянских отношений, но и для связей Азербайджана с Германией и Европой в целом.
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- 29 февраль 2024, 22:08
Недавние встречи в Берлине между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном подчеркнули непрекращающийся дипломатический танец вокруг региона Южного Кавказа. Несмотря на заверения президента Азербайджана Ильхама Алиева в том, что его страна не вынашивает планов агрессии против Армении, в отношении перспектив подлинного мира царит большой скептицизм.
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- 28 февраль 2024, 20:50
На фоне сохраняющейся геополитической напряженности и затяжных споров встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Берлине знаменует собой критический момент в стремлении к региональной стабильности. Тем не менее, на фоне спекуляций и дипломатических маневров, над перспективами существенного прогресса нависает скептицизм.
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- 27 февраль 2024, 23:26
Согласно заявлениям его брата Галиба Байрамова, в связи с недавним развитием событий вокруг дела Губада Ибадоглу, находящегося в заключении председателя Партии демократии и благосостояния Азербайджана (ADR), на горизонте могут появиться новые обвинения. Это разоблачение вызвало опасения по поводу законности и справедливости продолжающегося судебного разбирательства против оппозиционера.
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