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(2 часа назад)
Чего ждать после потери Авдеевки? - беседа с военно-политическим экспертом Олександром Мусиенко в 20:00 в "Çətin sual"
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Чего ждать после потери Авдеевки? - беседа с военно-политическим экспертом Олександром Мусиенко в 20:00 в "Çətin sual"

 

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Сложный вопрос

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Чего ждать после потери Авдеевки? - беседа с военно-политическим экспертом Олександром Мусиенко в "Çətin sual"


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