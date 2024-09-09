Фазиль Гасымов и семья Халиловых объявили голодовку в заключении
Сообщается, что Фазиль Гасымов, докторант Стамбульского университета, задержанный в Турции и переведенный в Азербайджан в августе 2023 года, голодает уже 87 дней. В результате продолжающейся голодовки вес Гасымова упал до 37 килограммов. Его адвокат Ровшан Рагимли подтвердил, что состояние Гасымова тяжелое. Рагимли заявил, что Гасымов больше не может ходить и теперь передвигается на инвалидной коляске.
Общественный активист Фамиль Халилов, арестованный по обвинению в торговле наркотиками, голодает уже 26 дней. Халилов, родившийся с ДЦП и имеющий инвалидность первой группы, также находится в критическом состоянии.
Правозащитник Руфат Сафаров, глава правозащитной организации «Линия защиты», обсудил ситуацию в программе «Сложный вопрос». По словам Сафарова, дело против Фазиля Гасымова политически мотивировано. Он утверждает, что Гасымова преследуют, чтобы сфабриковать дело против Губада Ибадоглу на основе ложных обвинений. Власти с помощью пыток добились от Гасымова ложных показаний против Ибадоглу.
Сафаров также отметил, что Гасымов содержится в одиночной камере в учреждении для пожизненно заключенных. «Он страдает, несмотря на то, что одет тепло по погоде, не может пить, и не может ходить без посторонней помощи», — сказал Сафаров. Сообщается, что Гасымов отказывается прекратить голодовку в знак протеста против несправедливого ареста и пыток, которым он подвергся в «Бандотделе» (Управлении по борьбе с организованной преступностью МВД), и требует прекращения его уголовного преследования. Сафаров опасается, что Гасымов может в любой момент впасть в кому.
Что касается семьи Халиловых, Сафаров назвал свой случай беспрецедентным. «До сих пор в Азербайджане не было случая, чтобы человек с инвалидностью первой группы подвергался политически мотивированному преследованию и был вынужден объявить голодовку. Однако сейчас мы становимся свидетелями того, как власти фабрикуют дело против инвалида, превращают его в наркобарона и организуют нападения на него сокамерниками по пенитенциарной системе», — выразил свое возмущение Сафаров. Он также предположил, что эти события свидетельствуют об ускорении скатывания Азербайджана к тоталитаризму.
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