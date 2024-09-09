ЦИК расследует жалобы по трем округам

Жалобы на досрочные парламентские выборы, поступившие в Центральную избирательную комиссию по 22-му Насими-Ясамальскому, 31-му Сураханскому второму и 78-му Лянкяранскому сельскому округам будут серьезно расследованы. Об этом на сегодняшнем заседании ЦИК заявил глава данного органа Мазахир Панахов.

Он пригласил к присутствию в процессе расследования представителей медиа, кандидатов в депутаты и наблюдателей.

ЦИК рассмотрит также жалобы по 49 избирательным участкам из 25 избирательных округов.

По ним были распространены о предполагаемых нарушениях 508 видео изображений, в свою очередь сообщил зампред ЦИК Ровзат Гасымов.

В то же время, ЦИК не принял к рассмотрению жалобы по 119-му Агдамскому, 60-му Губа-Гусарскому, 73-му Масаллы-Джалилабадскому, 63-му Гаджикабул-Кюрдамирскому округам, поскольку сроки подачи обращений были пропущены.

Панахов подчеркнул, что время обжалования решений окружных избирательных комиссий истекло.

Отметим, что по 22-му Насими-Ясамальскому округу лидирует глава партии Демократических реформ Асим Моллазаде. Жалобы на нарушению в этом округе подал глава партии «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов.

По 31-му Сураханскому второму округу лидирует бывший представитель Азербайджана в НАТО Гая Мамедов, а по 78-му Лянкяранскому сельскому округу – депутат последнего созыва Анар Искендеров.