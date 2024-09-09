ЦИК расследует жалобы по трем округам
Жалобы на досрочные парламентские выборы, поступившие в Центральную избирательную комиссию по 22-му Насими-Ясамальскому, 31-му Сураханскому второму и 78-му Лянкяранскому сельскому округам будут серьезно расследованы. Об этом на сегодняшнем заседании ЦИК заявил глава данного органа Мазахир Панахов.
Он пригласил к присутствию в процессе расследования представителей медиа, кандидатов в депутаты и наблюдателей.
ЦИК рассмотрит также жалобы по 49 избирательным участкам из 25 избирательных округов.
По ним были распространены о предполагаемых нарушениях 508 видео изображений, в свою очередь сообщил зампред ЦИК Ровзат Гасымов.
В то же время, ЦИК не принял к рассмотрению жалобы по 119-му Агдамскому, 60-му Губа-Гусарскому, 73-му Масаллы-Джалилабадскому, 63-му Гаджикабул-Кюрдамирскому округам, поскольку сроки подачи обращений были пропущены.
Панахов подчеркнул, что время обжалования решений окружных избирательных комиссий истекло.
Отметим, что по 22-му Насими-Ясамальскому округу лидирует глава партии Демократических реформ Асим Моллазаде. Жалобы на нарушению в этом округе подал глава партии «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов.
По 31-му Сураханскому второму округу лидирует бывший представитель Азербайджана в НАТО Гая Мамедов, а по 78-му Лянкяранскому сельскому округу – депутат последнего созыва Анар Искендеров.
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1 отзыв
Asif Mərzili
2024-09-10
119 saylı Dairədən şikayəti mən vermişəm. Total saxtakarlıqlarla və seçki məcəlləsinin pozulması ilə bağlı hələ avqustun 21-də və sentyabrın 4-dı şikayət vermişəm. Üstəlik, sentyabrın 3-də Bakı İnzibati və apellyasiya məhkəmələrində iddia qaldırmışam. MSK mənə 28 avqustda cavab verib ki, şikayət araşdırılırş 4 avqust tarixli şikayətimə isə hələ də cavab verməyib.