Завершено предварительное следствие по делу Abzas Media

Сегодня журналисту-расследователю Хафизу Бабалы, арестованному по делу Abzas Media было объявлено о завершении предварительного следствия. Об этом сообщили близкие журналиста.

Сегодня же о завершении следствия было объявлено другим фигурантам дела. Теперь все обвиняемые и их адвокаты будут в отдельности знакомиться с материалами следствия. После чего дело пойдет на рассмотрение в суд.

* Бабалы является одним из шести журналистов и медиа-работников (Ульви Гасанлы, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова, Мохаммед Кекалов), которые были арестованы в ноябре 2023 г. – январе 2024 г. «по делу Abzas Media». Впоследствии по этому делу был арестован также экономист Фарид Мехрализаде.

Изначально всем им было предъявлено обвинение по статье 206.3.2 УК (контрабанда группой лиц по предварительному сговору). Однако 16-19 августа журналистам предъявили более тяжкие обвинения: ст. 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением крупного дохода), 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация преступных доходов организованной группой), 206.4 (контрабанда организованной группой), 320.1 и 320.2 (подделка документов и использование поддельных документов), а также статьи 213.2.1 (групповое уклонение от уплаты налогов) УК.

Эти обвинения караются лишением свободы на срок до 12 лет. Журналисты отвергают все обвинения, заявляя, что их преследуют за расследование фактов коррупции в высших эшелонах власти.

Правозащитники признали всех обвиняемых политзаключенными.