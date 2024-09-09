ПУТИН "ЗА" И "ПРОТИВ"

У Путина свои, не имеющие отношения к реальности представления о России и ее интересах. Но воюет он не за них. Он, вообще, воюет не ЗА, а ПРОТИВ.

Он воюет против Запада, против западной, то есть христианской цивилизации. И дело не в угрозах России, которые, якобы, оттуда исходят – может быть, он и сам понимает, что угроз этих нет. Он просто ненавидит европейскую цивилизацию. Причем, не за ее несовершенства, а за ее достижения.

Он ненавидит свободу – она для него равна непредсказуемости, а потому опасна.

Он ненавидит людей, которые стремятся к свободе, он не понимает, а потому боится их.

Он ненавидит естественное следствие свободы – разнообразие. Мир должен быть одинаковым, как советское типовое строительство, а умные, если они умные, должны ходить строем. И чтоб шаг в сторону – побег.

Он ненавидит терпимость, к которой пришел Запад для того, чтобы жить в условиях разнообразия.

Он ненавидит самостоятельность и независимость. Для него любая независимость – человека или страны - это независимость от него и его системы.

Он ненавидит демократию, которая отменила и оставила лишь в воспоминаниях о темных временах единственное общественное устройство, которое он понимает – самовластье.

Он ненавидит христианство и с помощью карманной РПЦ делает все для того, чтобы его русский вариант – православие – превратилось в набор бессмысленный ритуалов, и чтобы люди поклонялись не Христу, а земным владыкам. Ему, прежде всего.

Он ненавидит Заповеди, ежедневно нарушая их все вместе и по отдельности.

Он ненавидит весь тот мир, который возник на Заповедях, на Евангелии, в котором те, высказанные две тысячи лет назад идеи, преобразуясь и развиваясь, лежат в основе культуры, науки, политической системы, да и всей жизни.

Он хотел бы все это отменить. Он против не США или Европы, он против тех идей, которые были положены в их основу.

Он Антихрист!

Леонид Гозман