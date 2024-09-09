Зачем австриец Маркус отправил в Илису фотографию коровы

Австрийский турист Маркус, покинувший азербайджанское село Илису после четырехдневного пребывания в горах Кавказа, отправил хозяину дома, в котором он остановился, свое главное впечатление: сделанную им фотографию мусорной свалки в Илису с коровой, пасущейся среди пластиковых пакетов.

Жители этого курортного поселка в Гахском районе вынуждены выбрасывать бытовые отходы в реку и предгорья, так как мусорные баки не распределены по всему поселку, а свалены во дворе местного муниципалитета. На вопрос агентства Turan об отсутствии баков на улицах поселка муниципальные работники не отреагировали. По словам жителей, у муниципалитета нет средств на оплату труда рабочих и грузовика для очистки этих баков и вывоза отходов на полигон для утилизации бытовых отходов. Кроме того, единственный такой полигон в Азербайджане находится в Балаханы, недалеко от Баку, а в Гахе его нет. Мусороперерабатывающий завод в Балаханы обошелся стране в 346 миллионов евро (652 миллиона манатов). Все населенные пункты страны, за исключением Баку и Сумгаита, выбрасывают отходы где-то поблизости, на природе, или же отходы собираются в одном месте на территории района.

В 2023 году весь Карабах был возвращен стране, регион активно заселяется, и теперь, помимо ранее замусоренных территорий, в Карабахе появились новые города и села. Там туристы и местные жители также выбрасывают мусор, где им удобно. Полиция мобилизована для пропаганды и обеспечения надлежащего поведения. Но предположим, что всех научили находить и использовать мусорные баки. Что будет с отходами потом, из сотен полных мусорных контейнеров? Ежедневно?

Проблема настолько остра, что 2 июля 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в предыдущий указ «О совершенствовании управления бытовыми отходами». Компании Təmiz Şəhər было поручено заняться очисткой не только территории Баку и поселка Гала, но и, до создания новых механизмов управления твердыми бытовыми отходами, сбором, вывозом, утилизацией и переработкой отходов на освобожденных территориях и в Тертерском районе.

Пока что ничего, кроме слов, нет, а мусорные отходы накапливаются ежедневно. К чему это может привести, мы знаем по событиям мая 2024 года, когда 13 мая паводковые воды в Гейчайском районе затопили свалку в горном селе Гарабаггал. Бытовые отходы были смыты на проезжую часть дороги Баку-Шамаха-Евлах в селе Гарабаггал.

Эколог Садыг Гасанов сообщил журналистам, что в Азербайджане ежегодно образуется 3,5 млн тонн бытовых отходов, то есть каждый человек производит около 400 килограммов отходов. В развитых странах бытовые отходы используются в качестве сырья для вторичной переработки. В Азербайджане современная и прибыльная переработка отходов осуществляется только в Балаханы.

Эксперты считают, что стране необходимо не менее четырех современных заводов по переработке отходов. Один находится недалеко от Баку, второй необходим недалеко от Гянджи и еще два в северо-западных и южных регионах страны. В 2022 году появились сообщения об успешных переговорах с инвесторами из ОАЭ и Италии. Министр экономики Микаил Джаббаров упомянул, что «Азербайджанская инвестиционная компания» подписала меморандум с Masdar из ОАЭ и соглашение о сотрудничестве с Technip Energies Italy SpA. Но развития не последовало, а это значит, что иностранные инвесторы молча вышли.

Судя по тому, что, заявляя о необходимости таких предприятий, мы приглашаем иностранных инвесторов приехать и вложить средства, в государственной казне не хватает как минимум 2,8 млрд манатов (отметим, что строительство одного завода в Балаханах обошлось в 692 млн манатов).

Между тем, у Азербайджана достаточно собственных средств, но государственные деньги используются неэффективно и не приносят прибыли стране. Как заявил экономист Turan Фикрет Мамедов, он подсчитал расходы правительства на строительство в Баку «Кристалл Холла» для «Евровидения» (130 млн евро), Олимпийского стадиона (640 млн долларов), горнолыжного курорта «Шах-Даг» (600 млн долларов). Если сложить расчеты Мамедова по провалившемуся проекту цифровизации централизованного управления транспортом в Баку (100 млн долларов) и 40 млн долларов на каждую гонку «Формулы-1» (320 млн долларов), то получится 3 млрд 82 млн манатов, чего хватило бы на строительство четырех новых мусороперерабатывающих заводов.