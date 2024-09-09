В Баку открылся Форум азербайджанских ученых, проживающих за рубежом

Сегодня в Баку начал работу форум азербайджанских ученых, проживающих за рубежом. Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики и минуты молчания в память о шехидах, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет страны.

Фарах Алиева, заведующая отделом гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религий Администрации Президента, зачитала обращение Президента Ильхама Алиева к участникам форума. Президент Алиев тепло приветствовал участников форума, подчеркнув символическое значение мероприятия на фоне полного восстановления территориальной целостности Азербайджана. Он подчеркнул потенциал большого числа ученых из числа азербайджанской диаспоры для внесения вклада в развитие диаспоры и укрепления связей с научными и образовательными учреждениями. Алиев выразил уверенность в том, что форум эффективно объединит азербайджанских ученых в глобальном масштабе, будет способствовать более глубоким связям с национальными учреждениями и интегрирует азербайджанскую науку в мировое научное сообщество.

Ректор Университета АДА Хафиз Пашаев также выступил на церемонии открытия, подчеркнув важность развития азербайджанской науки и профессиональной подготовки в соответствии с современными требованиями. Пашаев отметил, что, хотя наука и образование процветали в советское время, инновации в этих областях имеют решающее значение после обретения независимости. Он подчеркнул необходимость взращивания талантливой молодежи, которая может внести значительный вклад в науку и образование в Азербайджане.

Форум продолжится панельными дискуссиями на тему «Роль ученых в интернационализации науки и высшего образования в Азербайджане». В мероприятии примут участие более 80 азербайджанских ученых из 23 стран, общее число участников составит около 200 человек. Форум, организованный Всемирной ассоциацией азербайджанских ученых при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и Министерства науки и образования, продлится три дня. Его цель — объединить азербайджанских ученых из разных стран, содействовать обмену знаниями и способствовать единству азербайджанских ученых всего мира.

Участники посетят Шушу и Ханкенди, чтобы применить свой опыт в восстановлении освобожденных территорий и пообщаться с профессорско-преподавательским составом Университета «Карабах».