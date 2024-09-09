Фазиль Гасымов 88-е сутки держит голодовку

Докторант Стамбульского университета, экономист Фазиль Гасымов 88-е сутки проводит голодовку в бакинском СИЗО, протестуя против незаконного ареста. Об этом сообщил его брат Назим Гасымов, посетивший его в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы.

«Состояние Фазиля удручающее. Мы, в любой момент можем потерять его. Несмотря на наши мольбы прекратить голодовку, он намерен держать ее до конца. Его вес с 67 кг. сзился до 35 кг. Он корчится от, лицо изменилось до неузнаваемого. Он весь поседел и сгорбился», - рассказал Гасымов.

По его словам, в лечебном учреждении подслушивают телефонные разговоры Ф.Гасымова с адвокатами. «Его письма, обращения, ходатайства также подвергаются цензуре. Надзиратели прочитывают его записи и некоторые заметки просто изымают», - далее отметил Назим Гасымов.

В свою очередь, адвокат Тельман Гасымов подтвердил Turan тяжелое состояние Ф.Гасымова. «Его артериальное давление падает до 50/30», - сказал он.

Пенитенциарная служба не комментирует сообщения о голодовке и о состоянии Ф.Гасымова.

* Фазиль Гасымов был задержан в Турции 7 августа 2023 г., доставлен в Азербайджан и обвинен по ст. 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа фальшивых денег в составе организованной группы) УК. Следствие утверждает, что это он передал фальшивые деньги оппозиционному политику Губаду Ибадоглу, также позже арестованному.

В своем обращении к генеральному прокурору, омбудсмену, местной и международной общественности Гасымов заявил, что дал признательные показания под пытками. Он не передавал Ибадоглу фальшивых денег, никогда с ним не вел обсуждения на темы FETO (движение, признано в Турции террористической организацией).

С 14 июня Гасымов проводит голодовку в знак протеста против необоснованного уголовного преследования. 26 июля в связи с ухудшением состояния Ф.Гасымов был переведен из СИЗО в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы.