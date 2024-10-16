Иран назвал Азербайджан другом и братом. Можно ли в это поверить?

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан пообещал полностью решить вопрос нападения на посольство Азербайджана. Пезешкиан сделал это заявление в ходе встречи с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым 14 октября. Он подчеркнул важность расширения сотрудничества между двумя странами и призвал к решению вопросов безопасности и связанных с этим вопросов:

«Для укрепления и содействия безопасности, миру и общению между странами нет необходимости возводить стены на границах», — заявил Пезешкиан.

«Вы наши братья, и расширение отношений между двумя странами очень ценно для нас. Мы считаем, что суверенитет любой страны не должен игнорироваться, но мы также не считаем, что в интересах региона допускать в него внешние страны. Работая вместе, мы считаем, что можем решить проблемы безопасности и связанные с ними вопросы. Это всегда было политикой Исламской Республики Иран», — добавил президент Ирана.

Можно ли доверять этому жесту Ирана?

Этот и другие вопросы обсуждались в программе « Сложный вопрос» Садраддина Солтана. По его словам, президент Масуд Пезешкиан абсолютно прав, называя Азербайджан и Иран братскими странами, поскольку их объединяет многовековая история и тот факт, что в Иране проживает более 30 миллионов азербайджанцев. Однако Иран вряд ли можно считать дружественной страной для Азербайджана — на самом деле, все совсем наоборот.

«Не народ Ирана недружелюбен к Азербайджану, а его руководство. Послания Пезешкиана о братстве и дружбе не являются чем-то новым. Аналогичные послания исходили от Мохаммада Хатами, Али Акбара Рафсанджани и Хасана Рухани, которые не были турками. Даже Ибрагим Раиси во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым говорил о братстве и дружбе. Это стандартная дипломатическая риторика. Однако действия Ирана говорят об обратном», - подчеркнул Солтан.

Эксперт пояснил, что на это есть свои причины, и даже если бы Пезешкиан хотел этого, Иран и Азербайджан не могут быть дружественными странами, поскольку иранские власти установили определенные красные линии.

Он отметил, что Пезешкиан не может расформировать организацию «Хезболла», которая действует в Иране против Азербайджана как подразделение сил «Кудс» КСИР; он также не может привлечь к ответственности Оджага Неджата, бывшего представителя верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Азербайджане. Кроме того, Пезешкиан не может изменить позицию Ирана по Зангезурскому коридору или обеспечить преподавание азербайджанского языка в учебных заведениях.

«Эти вопросы являются ключевыми для установления дружеских отношений с Азербайджаном», — заявил эксперт, добавив, что искренность Пезешкиана вызывает большие сомнения.