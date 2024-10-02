К чему может привести нападение Ирана на Израиль?

Иран нанес ракетные удары по Израилю. 1 октября Армия обороны Израиля призвала граждан страны «сохранять бдительность и строго следовать указаниям командования».

Сирены воздушной тревоги были включены по всему Израилю, а воздушное пространство над страной было закрыто. По данным Jerusalem Post , по Израилю было выпущено около 500 ракет.

Израиль не предпринимал решительных действий до утра 2 октября. Ночью состоялось заседание военно-политического кабинета. Впервые заседание проводилось в бункере под названием «Центр управления кризисами».

Встреча длилась около трех часов. Участников подробно проинформировали об иранской атаке, которая по масштабам была больше, чем удар в апреле. Участники пришли к выводу, что ответ должен быть «существенным». Однако, как сообщают израильские СМИ, никаких конкретных вариантов ответных действий не обсуждалось.

Ранее, в ночь на 1 октября, израильская армия пересекла ливанскую границу и начала «ограниченное» наземное наступление против объектов «Хезболлы» на юге Ливана.

«Израильская армия начала операции против террористических объектов и инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана. Эти объекты расположены в деревнях недалеко от границы и представляют непосредственную угрозу израильским общинам на севере Израиля», — заявили в израильской армии.

Судя по всему, убийство лидера «Хезболлы» шейха Хасана Насраллы расширяет географию конфликта, приводя к обострению региональной напряженности.

Об этом рассуждал политический обозреватель Зардушт Ализаде в программе « Сложный вопрос» . Он убежден, что руководство Израиля считает, что основная часть военной силы ХАМАС уничтожена и сейчас самое время нейтрализовать «Хезболлу».

По словам Ализаде, Израиль систематически преследует лидеров «Хезболлы» и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), тем самым ослабляя позиции Ирана и заставляя Сирию замолчать.

«Израиль неуклонно движется к своей цели — захвату палестинских земель и уничтожению элементов палестинского государства. И для этого у него есть могущественный союзник в лице Соединенных Штатов», — заявил он.

Оценивая роль Израиля на Ближнем Востоке, эксперт охарактеризовал его как 51-й штат Америки, гарант ее геополитических и экономических интересов, а также один из столпов западного доминирования на Ближнем Востоке и в арабском мире.

По его мнению, в случае эскалации конфликта, которую Израиль активно поощряет, чтобы спровоцировать вмешательство США, Израиль не пойдет на прямую конфронтацию с Ираном в одиночку, понимая, что без Америки с Ираном не справиться. Однако администрация Байдена не желает ввязываться в этот конфликт.

4о