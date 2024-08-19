Каковы причины визита Путина в Азербайджан?

Президент России Владимир Путин прибыл в воскресенье в Баку с двухдневным государственным визитом.

Согласно распространенному Кремлем заявлению относительно планов визита Путина в Баку, основные официальные и деловые мероприятия запланированы на 19 августа: «Он обсудит с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные и региональные вопросы».

Визит Путина в Баку не был однозначно воспринят в украинских СМИ. Его последний визит в Азербайджан состоялся в сентябре 2018 года.

Политический обозреватель Насими Мамедли в программе «Сложный вопрос» рассуждал о цели визита Путина в Баку.

По его словам, визит Путина в Азербайджан был обусловлен необходимостью обсуждения глобальной и региональной геополитики, а также двусторонних отношений. Что касается глобальных вопросов, то эксперт считает, что, скорее всего, речь шла о поиске путей выхода России из негативной ситуации, вызванной агрессией против Украины.

Мамедли предположил, что региональная политика, особенно в рамках платформы «3+3», призванной объединить три страны Южного Кавказа (Азербайджан, Грузию и Армению) с тремя крупнейшими региональными державами (Турцией, Ираном и Россией), не могла остаться без внимания.

При этом он отметил, что Азербайджан является членом Содружества Независимых Государств (СНГ) и сотрудничает с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), где представлена ​​и Россия.

«Поэтому есть много вопросов, которые требуют обсуждения между лидерами двух стран. В частности, вопросы региональной безопасности», — сказал Мамедли, добавив, что помимо этого есть множество других вопросов, которые необходимо решить главам Азербайджана и России в двустороннем формате.

Политолог отметил, что Владимир Путин мог отложить свой визит в Азербайджан в связи с проводимой Вооруженными силами Украины операцией в Курской области России. Однако по ряду причин он этого не сделал.

«Скорее всего, Путин не хочет демонстрировать обеспокоенность действиями противника и желает продемонстрировать последовательность своих политических приоритетов. Кроме того, в этой ситуации Азербайджан крайне важен для России с точки зрения логистики и ее дальнейших перспектив на Южном Кавказе», - сказал Мамедли.