Чем угостили Путина и его делегацию на прощальном ужине

Стороны договорились продолжить укреплять межгосударственные связи на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга. Об этом говорится в Совместном заявлении президентов двух стран, принятом 19 августа по итогам переговороы Владимира Путина и Ильхама Алиева в Баку.