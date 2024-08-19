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(53 минуты назад)
Чем угостили Путина и его делегацию на прощальном ужине

Чем угостили Путина и его делегацию на прощальном ужине

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Чем угостили Путина и его делегацию на прощальном ужине

По окончании государственного визита президента РФ в Азербайджан, в честь Владимира Путина был дан официальный прием во дворце «Гюлистан».

На фото меню ужина:

  • Черная икра
  • "Кюкю" ассорти
  • "Лявянги" из баклажанов
  • Салат из жареных баклажанов
  • "Айранаши" (традиционный холодный суп)
  • Жареная "дюшбара"
  • "Кутабы" (с мясом и зеленью)
  • Долма из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева
  • Жареная речная форель с картофелем
  • Козленок в тандыре
  • Национальные сладости
  • Вина : «Savalan Sauvignon Blanc» 2022
  • "Meysari Makhmari" 2020

 

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