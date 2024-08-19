Чем угостили Путина и его делегацию на прощальном ужине
Чем угостили Путина и его делегацию на прощальном ужине
По окончании государственного визита президента РФ в Азербайджан, в честь Владимира Путина был дан официальный прием во дворце «Гюлистан».
На фото меню ужина:
- Черная икра
- "Кюкю" ассорти
- "Лявянги" из баклажанов
- Салат из жареных баклажанов
- "Айранаши" (традиционный холодный суп)
- Жареная "дюшбара"
- "Кутабы" (с мясом и зеленью)
- Долма из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева
- Жареная речная форель с картофелем
- Козленок в тандыре
- Национальные сладости
- Вина : «Savalan Sauvignon Blanc» 2022
- "Meysari Makhmari" 2020
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