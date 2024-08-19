Зачем Путин приехал в Баку и чего он хочет?

«Стабильность и безопасность во всем регионе Южного Кавказа во многом зависят от тесного сотрудничества России и Азербайджана». Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном с российским коллегой Владимиром Путиным пресс-релизе 19 августа.

Глава государства отметил, что в ходе встречи в узком составе были широко обсуждены вопросы, связанные с региональной безопасностью. Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Россия выступают как союзники, друзья, близкие партнеры и соседи.

Президент России Владимир Путин заявил, что стабильность на Южном Кавказе полностью соответствует коренным интересам всех государств и народов региона. Он также упомянул о возможном посредничестве России в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, заявив, что Москва «окажет всестороннее содействие подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией».

«Мы также готовы оказать содействие в делимитации и демаркации границ с учетом соответствующих документов, оставшихся со времен Советского Союза, открытии трансграничных путей сообщения, налаживании гуманитарных контактов», — добавил он.

Путин прибыл в Азербайджан 18 августа. Двумя годами ранее, 22 февраля, главы государств Азербайджана и России подписали в Москве «Декларацию о союзническом взаимодействии», в которой подчеркивалась важность развития сотрудничества двух стран в политической, экономической и различных других областях.

Бывший депутат парламента Сабир Рустамханлы сообщил агентству Turan, что в ходе визита Путина в Азербайджан был подписан ряд документов, направленных на поддержание отношений между двумя соседними государствами на высоком уровне: «Однако обсуждались и региональные вопросы. Запад медленно продвигается к границам России через Украину и внутри самой России».

По его словам, Армения вооружается и выходит из-под контроля России: «У России нет никаких сил влиять на Армению. Все это вызывает серьезную обеспокоенность в России». Рустамханлы считает, что Южный Кавказ постепенно смещается в сторону Запада: «В такой ситуации устойчивое положение Азербайджана и его стремление наладить нормальные отношения как с Западом, так и с Россией повышают его уважение. Поэтому Россия стремится поддерживать отношения с Азербайджаном на высоком уровне».

Он также отметил, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины и неоднократно заявлял об этом: «С другой стороны, мы поддерживаем теплые отношения с Россией, которая положила глаз на украинские территории. Это не очень хорошо воспринимается в мире, и доверие Европы к Азербайджану может в результате снизиться. Однако Азербайджан видел другую сторону Европы; в течение многих лет Европа поддерживала оккупирующую Армению, и она до сих пор это делает. Поэтому Азербайджан должен поддерживать нормальные отношения со своим соседом Россией, как минимум потому, что там проживает около 3 миллионов наших соотечественников».

Руководитель исследовательского центра «Атлас» Эльхан Шахиноглу считает, что в ходе встречи в узком составе президенты обсудили три основных вопроса: «Первая тема — расширение возможностей транспортного коридора «Север-Юг». Из-за санкций, введенных против России за вторжение в Украину, она не может продавать товары в Европу. Поэтому Россия усилила свое внимание к расширению возможностей этого транспортного коридора для выхода на азиатские рынки через Азербайджан и Иран».

По словам эксперта, газ был вторым по значимости вопросом для Путина: «Из-за войны с Украиной Россия не может продавать большие объемы газа в Европу. Теперь, после атаки украинских войск на Курск, они взяли под контроль Судженскую газораспределительную станцию, и Россия больше не может продавать тот небольшой объем газа, который она еще экспортировала. Поэтому Кремль может рассматривать вариант продажи газа в Европу через Азербайджан».

Он считает, что если Европа согласится на эту договоренность, Азербайджан потенциально сможет продавать российский газ по своим собственным маршрутам. Политолог также упомянул, что третьим обсуждаемым вопросом была ситуация в регионе: «Путин видит, что Россия сейчас отходит на второй план на Южном Кавказе. В ходе недавних переговоров между Азербайджаном и Арменией две страны — Германия и США — выступили в качестве модераторов. Поэтому Москва хочет вернуть себе роль посредника. Однако Армения не желает этого принимать. Отказ Армении принять это работает на пользу Азербайджану».

Политический обозреватель предполагает, что у Москвы есть интерес к «Зангезурскому коридору» (маршрут, который, как ожидается, пройдет через Сюникскую область Армении): «Россия хочет, чтобы этот коридор был открыт и находился под ее контролем. Это противоречит интересам Азербайджана. «Зангезурский коридор» является частью Среднего коридора, и если Россия получит контроль над ним через Армению, она фактически будет контролировать маршрут Среднего коридора».

Азер Гасымлы, глава Института политического управления, сообщил Радио Свобода, что основным вопросом, обсуждавшимся на встрече, было: «Владимир Путин закрыл глаза на освобождение Азербайджаном Карабаха, и, судя по всему, это было основано на определенных договоренностях. В трехстороннем заявлении, подписанном 10 ноября 2020 года, также указывалось, что главным интересом России является открытие «Зангезурского коридора» и передача его под контроль России. Это главная причина, по которой Путин приехал в Баку».

Политический обозреватель считает, что вторым обсуждаемым вопросом была продажа российского газа Азербайджану: «Возможно, они вкратце обсуждали и это. Но это была не главная тема. Вопрос в том, насколько Азербайджан может увеличить поставки газа в Европу? Всем известно, что сейчас Азербайджан может продавать максимум 20 млрд кубометров в год, а в перспективе — 30 млрд кубометров. Если он продаст больше, то станет ясно, что это российский газ. Как на это отреагирует Запад, непонятно».

По словам Гасымлы, Россия заинтересована в эскалации напряженности между Азербайджаном и Арменией: «Россия пыталась привести к власти в Армении вместо Пашиняна пророссийских деятелей. Это не сработало, а правительство Пашиняна укрепилось и взяло еще более прозападный курс. В такой ситуации вероятность военных столкновений между Арменией и Азербайджаном очень высока».