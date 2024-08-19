Стабильность на Южном Кавказе зависит от Азербайджана и России – Ильхам Алиев
Стабильность на Южном Кавказе зависит от Азербайджана и России – Ильхам Алиев
Стабильность на Южном Кавказе во многом зависит от взаимодействия России и Азербайджана. Об этом заявил на брифинге президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.
Алиев отметил, что «после сентября прошлого года в регионе создалась совершенно новая ситуация». Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. Новая ситуация открывает новые возможности для установления прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе, отметил Алиев.
По его словам, Азербайджан и Россия действуют как союзники, друзья, близкие партнеры и соседи. «Принятые сегодня документы, включая, в первую очередь, Совместную декларацию президентов, еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений», — сказал Алиев.
«Мы подробно обсудили реализацию проекта «Север – Юг», который имеет исключительно важное значение и для наших отношений. На территории Азербайджана железнодорожные и автомобильные сегменты коридора «Север – Юг» полностью реализованы», — сказал Алиев.
«Мы также обменялись мнениями по вопросу, который беспокоит обе стороны, а именно — это экологическая ситуация на Каспии, его катастрофическое обмеление. Мы договорились совместно проанализировать и наметить пути как в двустороннем формате, так и в пятистороннем, чтобы предотвратить возможную экологическую катастрофу», — продолжил Алиев.
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