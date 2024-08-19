Владимир Путин об армяно-азербайджанском урегулировании
Владимир Путин об армяно-азербайджанском урегулировании
Совместный проект Азербайджана и России «Север-Юг» позволит двум странам выйти к Индийскому океану и использовать эти маршруты для взаимной выгоды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге, подводя итоги своего визита в Азербайджан.
Он отметил роль, которую Азербайджан играет в Каспийском регионе и на Южном Кавказе, и то, что обе страны во внешней политике «твердо придерживаются принципов верховенства международного права, суверенитета и невмешательства во внутренние дела».
По его словам, Азербайджан и Россия плотно координируют свои усилия на ключевых многосторонних площадках, в том числе в ООН.
«Мы не обошли вниманием и нынешнее состояние отношений между Азербайджаном и Арменией. Россия будет всячески способствовать нормализации азербайджано-армянского взаимодействия и заключению мирного договора на основе известных трехсторонних договоренностей, достигнутых президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении в 2020 и 2022 годах.
Россия готова содействовать делимитации и демаркации границы, имея в виду наличие соответствующих документов еще со времен Советского Союза.
Мы также поддерживаем разблокирование трансграничных маршрутов, гуманитарные контакты и прочный мир на Южном Кавказе, который полностью отвечает коренным интересам всех государств и народов региона», — подчеркнул Путин.
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