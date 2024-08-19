Совместное заявление президентов РФ и Азербайджана по итогам визита Путина в Баку

Совместное заявление президентов Азербайджана и России по итогам визита Путина в Баку

Совместное заявление президентов Азербайджана и России по итогам визита Путина в Баку

Стороны договорились продолжить укреплять межгосударственные связи на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга. Об этом говорится в Совместном заявлении президентов двух стран, принятом 19 августа по итогам переговоров Владимира Путина и Ильхама Алиева в Баку.

В документе, состоящем из 17 пунктов, отмечена важность дальнейшего развития сотрудничества в международных организациях и на многосторонних площадках.

«Россия и Азербайджан подтвердили стремление способствовать мироустройству, основанному на международном праве, свободному от двойных стандартов и исключающему создание разделительных линий».

Стороны признают важную роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в поддержании мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития. Россия поддерживает повышение статуса Азербайджана в ШОС и её интерес к укреплению сотрудничества с БРИКС.

«Стороны подчеркнули важность трёхстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, а также последующих договорённостей, достигнутых на высшем уровне, в целях обеспечения безопасности и устойчивого развития на Южном Кавказе. Российская Федерация подтвердила готовность и далее содействовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения».

Стороны намерены продолжить активное взаимодействие в целях осуществления деятельности в Каспийском море в соответствии с Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря от 2018 г.

Главы государств подчеркнули важность дальнейшего укрепления двусторонней промышленной и сельскохозяйственной кооперации, расширения туристических и транзитных потоков, в том числе путём развития воздушного сообщения, а также железнодорожных и мультимодальных грузовых перевозок и инфраструктуры на маршруте МТК «Север – Юг».

Лидеры двух стран акцентировали наличие большого потенциала сотрудничества регионов России с Азербайджаном для наращивания двусторонних экономических связей.

Президент РФ поблагодарил президента Азербайджана за тёплый приём и пригласил его посетить с визитом РФ, сказано в документе.