Кто несет ответственность за крушение вертолета, в результате которого погиб президент Ирана?

В результате трагического события, вызвавшего шок в Иране и международном сообществе, крушение вертолета унесло жизни президента Ирана Ибрагима Раиси и нескольких высокопоставленных чиновников. Церемония похорон президента Раиси и других жертв состоится 21 мая в Тебризе, сообщает информационное агентство Mehr.

Авиакатастрофа, в результате которой также погибли министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, генерал-губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и имам Тебриза Мохаммед Али Хашеми, вызвала широкие спекуляции и споры о причинах.

Возможные причины: Плохая погода, техническая неисправность или халатность?

Политический обозреватель Садреддин Солтан высказал свое мнение в программе "Сложный вопрос", предположив, что наиболее вероятной причиной могут быть плохие погодные условия. Однако он признал, что, учитывая высокие стандарты безопасности и технического обслуживания, которые обычно предъявляются к президентскому транспорту, это объяснение может не полностью удовлетворить общественность и официальные органы.

Сектор гражданской авиации Ирана находится под санкциями с 1990-х годов, что привело к значительным трудностям с приобретением самолетов и запасных частей. В результате парк воздушных судов часто считается устаревшим и плохо обслуживается. Солтан отметил, что полностью исключить техническую неисправность нельзя, хотя и счел это менее убедительным, учитывая строгие стандарты, предположительно применяемые к президентскому вертолету.

Человеческий фактор: халатность или саботаж?

Халатность - еще одна возможность, которую изучил Солтан. Если погода действительно была неподходящей для полетов, то разрешение на взлет президентского вертолета может свидетельствовать о серьезной оплошности. Он также отметил несоответствие, заключающееся в том, что, в то время как вертолет президента Раиси потерпел крушение, два других вертолета из той же колонны благополучно добрались до места назначения. Это несоответствие вызывает вопросы относительно оперативных решений, принятых в тот день.

С самого начала своего существования клерикальный режим в Тегеране был охвачен внутренними конфликтами. Солтан предположил, что эти внутренние противоречия могли сыграть свою роль в крушении вертолета. Будучи видной фигурой в лагере консерваторов, Раиси был одновременно защитником режима и источником значительной напряженности.

Внешние силы или внутренние раздоры?

Хотя некоторые могут предположить, что иностранные спецслужбы, такие как спецслужбы Соединенных Штатов или Израиля, могли организовать такое мероприятие, Солтан отверг эту теорию. Он утверждал, что маловероятно, что эти страны будут стремиться спровоцировать смену власти в Иране с помощью такой рискованной операции.

Последствия и будущие последствия

Смерть президента Раиси и других ключевых должностных лиц знаменует собой важный момент неопределенности для Ирана. Поскольку страна готовится к похоронным церемониям, основное внимание, вероятно, будет сосредоточено на тщательном расследовании авиакатастрофы. Потеря этих лидеров, несомненно, изменит политическую ситуацию, что потенциально усугубит существующую напряженность внутри правительства.

Иранская общественность и международные наблюдатели ожидают результатов официального расследования. Независимо от того, будет ли установлено, что причиной стали погодные условия, техническая неисправность, халатность или что-то более зловещее, последствия этого трагического события будут ощущаться еще долгое время.