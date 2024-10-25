Объективна ли резолюция Европейского парламента?
Недавно Европейский парламент принял резолюцию о ситуации с правами человека в Азербайджане 453 голосами «за», 31 «против» и 89 воздержавшихся. В документе под названием «О ситуации в Азербайджане, нарушениях прав человека, международном праве и отношениях с Арменией» отмечается, что при его разработке были учтены предыдущие резолюции, касающиеся ситуации в Азербайджане и «Нагорном Карабахе».
Было отмечено, что резолюция учитывает доклад Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью по Азербайджану от 29 марта 2023 года, меморандум Комиссара Совета Европы по правам человека от 21 октября 2021 года и подписанное в 2020 году между Азербайджаном и Арменией заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Милли Меджлис Азербайджана отреагировал на резолюцию Европарламента, расценив ее как явное проявление антиазербайджанской политики внутри Европарламента.
Этот вопрос был затронут в передаче «Сложный вопрос» с комментарием правозащитника Фуада Гасанова. По его словам, позиция Европарламента не сформировалась в одночасье, о чем свидетельствуют ссылки на предыдущие документы. Он признал, что в Азербайджане действительно нарушаются права человека и международное право, отметив, что в стране более 300 политзаключенных.
Эксперт подчеркнул нынешние напряженные отношения между Азербайджаном и Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). Он также указал на то, что связи Азербайджана с Европейским комитетом по предупреждению пыток были нарушены, а контакты полностью прерваны с лета прошлого года. Кроме того, несмотря на обязательства Азербайджана, наблюдатели ПАСЕ не были приглашены на внеочередные парламентские выборы, которые состоятся 1 сентября 2024 года. Исполнение решений Европейского суда в Азербайджане находится на крайне низком уровне.
Что касается обвинений в адрес Азербайджана в «оккупации суверенной территории Армении», нарушении ее «территориальной целостности» и «насильственном перемещении» армян из «Нагорного Карабаха», эксперт заявил, что эти обвинения являются необоснованными.
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1 отзыв
Gagik
2024-10-26
Eto tolko nachalo. Zhdite bolshe ploxix novostey dlya vas.