Михаил Саакашвили призвал азербайджанцев Грузии не голосовать за команду Иванишвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, обратился к азербайджанцам Грузии в призывом активно участвовать в парламентских выборах 26 октября.

«Дорогие мои соотечественники!

Это самые важные выборы в вашей жизни. Мы должны победить 26-го числа. Вы прекрасно знаете, как сильно я вас люблю. Мы многое сделали вместе и еще больше нам предстоит сделать вместе.

Мы должны вместе привести нашу Родину Грузию к миру. Не бойтесь ничего. Не верьте никому, кто говорит, что ваш голос не имеет значения или, что правительство будет знать, за кого вы голосовали.

Зайдите на избирательные участки и проголосуйте за номер 5», - говорится в обращении Саакашвили на его странице в Facebook.