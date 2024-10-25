Михаил Саакашвили призвал азербайджанцев Грузии не голосовать за команду Иванишвили
Михаил Саакашвили призвал азербайджанцев Грузии не голосовать за команду Иванишвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, обратился к азербайджанцам Грузии в призывом активно участвовать в парламентских выборах 26 октября.
«Дорогие мои соотечественники!
Это самые важные выборы в вашей жизни. Мы должны победить 26-го числа. Вы прекрасно знаете, как сильно я вас люблю. Мы многое сделали вместе и еще больше нам предстоит сделать вместе.
Мы должны вместе привести нашу Родину Грузию к миру. Не бойтесь ничего. Не верьте никому, кто говорит, что ваш голос не имеет значения или, что правительство будет знать, за кого вы голосовали.
Зайдите на избирательные участки и проголосуйте за номер 5», - говорится в обращении Саакашвили на его странице в Facebook.
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