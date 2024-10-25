Посол США встретился с Губадом Ибадоглу
Посол США встретился с Губадом Ибадоглу
Посол Либби сегодня встретилась с доктором Губадом Ибадоглу и выразила обеспокоенность состоянием его здоровья.
Соединенные Штаты призывают Азербайджан придерживаться своих международных обязательств в области прав человека, снять ограничения с доктора Ибадоглу и освободить всех несправедливо задержанных. Об этом говорится в пресс-релизе посольства США в Азербайджане за 25 октября.
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