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(40 минут назад)
Посол США встретился с Губадом Ибадоглу

Посол США встретился с Губадом Ибадоглу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Посол США встретился с Губадом Ибадоглу

Посол Либби сегодня встретилась с доктором Губадом Ибадоглу и выразила обеспокоенность состоянием его здоровья.

Соединенные Штаты призывают Азербайджан придерживаться своих международных обязательств в области прав человека, снять ограничения с доктора Ибадоглу и освободить всех несправедливо задержанных. Об этом  говорится в пресс-релизе посольства США в Азербайджане за 25 октября.

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