Посол США встретился с Губадом Ибадоглу

Посол Либби сегодня встретилась с доктором Губадом Ибадоглу и выразила обеспокоенность состоянием его здоровья.

Соединенные Штаты призывают Азербайджан придерживаться своих международных обязательств в области прав человека, снять ограничения с доктора Ибадоглу и освободить всех несправедливо задержанных. Об этом говорится в пресс-релизе посольства США в Азербайджане за 25 октября.