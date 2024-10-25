Послу Евросоюза вручена нота протеста
Послу Евросоюза вручена нота протеста
25 октября посол Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко был вызван в МИД, где ему была вручена нота протеста в связи с резолюцией Европарламента 24 октября, а также высказываний Еврокомиссара в ходе дебатов. Об этом говорится в сообщении пресс-служба МИД Азербайджана от 25 октября.
«Продолжение клеветнической кампании против Азербайджана через различные институты ЕС, заявления и действия, посягающие на суверенитет и территориальную целостность нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела, поощряют реваншизм в Армении, нанося тем самым вред мирным усилиям в регионе», - говорится в сообщении.
Азербайджан строит свои отношения с Евросоюзом на основе норм и принципов международного права, взаимного уважения, равенства и общей выгоды, и противоположная сторона призвана строго следовать этим же принципам.
Баку призывает Евросоюз воздержаться от шагов, наносящих ущерб двусторонним отношениям, от вмешательство во внутренние дела Азербайджана, от действий, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, сказано в сообщении.
Политика
-
- 26 октябрь 2024, 14:28
Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев 26 октября провел встречу со старшим советником президента США по международной климатической политике Джоном Подеста.
-
- 26 октябрь 2024, 13:58
Иран уведомил Израиль через посредника, что воздержится от ответных действий на воздушный удар, совершенный израильскими силами в ночь на субботу, 26 октября. Об этом сообщает Sky News Arabia в своем блоге на платформе X, ссылаясь на анонимный источник.
-
100 самолетов в небе: Израиль три часа наносил удары по Ирану В ходе операции были атакованы не менее 20 целей, однако удары по ядерным и нефтяным объектам не наносились.
-
- 26 октябрь 2024, 11:43
Международная сеть Scholars at Risk ( SAR - «Ученые под риском») – проект по мониторингу академической среды выразил обеспокоенность по поводу уголовного преследования в Азербайджане талышского исследователя Игбала Абилова.
Написать отзыв