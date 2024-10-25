  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast14.10 C
  • Суббота, 26 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(40 минут назад)
Послу Евросоюза вручена нота протеста

Послу Евросоюза вручена нота протеста

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Послу Евросоюза вручена нота протеста

25 октября  посол Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко был вызван в МИД, где ему была вручена нота протеста в связи с резолюцией Европарламента 24 октября, а также  высказываний Еврокомиссара в ходе дебатов. Об этом говорится в сообщении пресс-служба МИД Азербайджана от 25 октября.

«Продолжение клеветнической кампании против Азербайджана через различные институты ЕС, заявления и действия, посягающие на суверенитет и территориальную целостность нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела, поощряют реваншизм в Армении, нанося тем самым вред мирным усилиям в регионе», - говорится в сообщении.

Азербайджан строит свои отношения с Евросоюзом на основе норм и принципов международного права, взаимного уважения, равенства и общей выгоды, и противоположная сторона призвана строго следовать этим же принципам.

Баку призывает Евросоюз  воздержаться от шагов, наносящих ущерб двусторонним отношениям, от вмешательство во внутренние дела Азербайджана, от действий, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, сказано в сообщении.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей