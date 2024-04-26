Почему резолюцию Европарламента называют предвзятой?
Недавно принятая Европейским парламентом резолюция, осуждающая предполагаемые нарушения прав человека в Азербайджане, вызвала резкую реакцию властей Азербайджана, которые назвали документ предвзятым и политически мотивированным.
25 апреля Европейский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за резолюцию, в которой осуждались репрессии правительства Азербайджана в отношении гражданского общества и содержался призыв к немедленному освобождению правозащитника Ильхамиза Гулиева и других политических заключенных. В резолюции, принятой 474 голосами "за", 4 - "против" и 51 воздержавшимся, также содержится призыв к Европейской комиссии рассмотреть вопрос о приостановлении стратегического партнерства с Азербайджаном в энергетическом секторе и повторные призывы к введению санкций ЕС против должностных лиц Азербайджана, причастных к нарушениям прав человека.
В ответ Милли Меджлис Азербайджана выступил с заявлением, в котором осудил резолюцию Европейского парламента как предвзятую и необъективную. Министерство иностранных дел Азербайджана поддержало это мнение, назвав резолюцию необоснованной и обвинив ее в искажении ситуации с правами человека в стране.
Башир Сулейманлы, глава Института гражданских прав, в интервью программе «Сложный вопрос» подчеркнул давнюю напряженность в отношениях между властями Азербайджана и правозащитниками. Сулейманлы отметил, что, хотя правительство отрицает какие-либо нарушения прав человека или существование политических заключенных, факты свидетельствуют об обратном. Он указал на продолжающиеся случаи подавления гражданского общества, преследования журналистов и произвольных арестов как на признаки системных проблем в Азербайджане.
Сулейманлы предположил, что власти Азербайджана, возможно, недооценили пристальное внимание международного сообщества, особенно на фоне глобальных геополитических изменений, таких как конфликт в Украине. Он подчеркнул, что нарушения прав человека являются не только внутренним делом, но и предметом международного диалога и обязательств, изложенных в международных соглашениях.
Отклонение правительством Азербайджана резолюции Европарламента как вмешательства во внутренние дела вызвало критику со стороны правозащитников, которые утверждают, что Азербайджан связан международными конвенциями и должен придерживаться международных стандартов в области прав человека.
Поскольку напряженность в отношениях между властями Азербайджана и правозащитниками сохраняется, резолюция, принятая Европейским парламентом, служит суровым напоминанием о сохраняющихся проблемах, с которыми сталкивается гражданское общество в Азербайджане.
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