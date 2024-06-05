Почему смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Азербайджане тревожно высока

Азербайджан, страна, известная своим богатым культурным наследием и экономическим потенциалом, сталкивается с серьезным кризисом в области общественного здравоохранения: высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Согласно отчету World Statistics, Азербайджан занимает второе место в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний с показателем 388 смертей на 100 000 человек, вплотную приблизившись к показателю Таджикистана (389). Эта тревожная статистика ставит Азербайджан впереди таких стран, как Узбекистан (354 смертельных случая), Украина (305 смертельных случаев) и Беларусь (282 смертельных случая), в то время как Россия, Казахстан, Иран и Турция находятся значительно ниже.

В отличие от них, такие страны, как Япония, Франция и Южная Корея, известные своими передовыми системами здравоохранения и профилактическими мерами, находятся в нижней части спектра смертности. Статистика Государственного комитета по статистике Азербайджана (ГКНБ) еще раз подчеркивает серьезность проблемы, сообщая, что только в Баку ежегодно умирает около 15 000 человек, причем около 8000 из них - от сердечно-сосудистых заболеваний. Это превосходит показатели рака, второй по значимости причины смертности в столице, которая ежегодно уносит около 2000 жизней.

Доктор Айдын Алиев, известный эксперт в области здравоохранения, в своем выступлении в программе "Сложный вопрос" углубляется в причины, лежащие в основе высокой распространенности сердечно-сосудистых заболеваний в Азербайджане. Он освещает несколько важных проблем, способствующих тревожному уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в стране.

Во-первых, доктор Алиев отмечает, что Мировой статистический отчет в значительной степени опирается на данные Глобального кардиологического общества (GCS), которые в случае Азербайджана могут не полностью отражать реальность. Существенная проблема заключается в точности свидетельств о смерти. Часто сердечно-сосудистые заболевания указываются в качестве причины смерти без проведения тщательного вскрытия для подтверждения диагноза. Такая практика приводит к завышению статистики, что затрудняет оценку истинных масштабов проблемы.

Кроме того, доктор Алиев подчеркивает важность понимания процента вскрытий, проводимых в случаях смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Точные данные вскрытия имеют решающее значение для создания надежной базы данных, которая может служить основой для политики здравоохранения и управления системой. Отсутствие точных статистических данных затрудняет усилия по разработке эффективных стратегий борьбы с ССЗ.

Еще один важный аспект, связанный с доктором Алиев обсуждает необходимость всестороннего пересмотра принципов медицинской статистики в Азербайджане. Он выступает за тщательный учет различных факторов, таких как время, необходимое машине скорой помощи для прибытия к пациенту, продолжительность консультаций пациентов в клиниках и общая эффективность медицинских услуг. Эти показатели необходимы для надежной системы здравоохранения, которая может эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и эффективно управлять уходом за пациентами.

"Без качественной статистики и анализа данных невозможно будет навести порядок в системе здравоохранения и создать качественный менеджмент", - утверждает доктор Алиев.

Высокий уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Азербайджане также может быть обусловлен рядом социально-экономических факторов и образа жизни. Неправильное питание, отсутствие регулярной физической активности, высокий уровень стресса и недостаточный доступ к медицинским услугам в значительной степени способствуют распространенности ССЗ. Кроме того, сама система здравоохранения сталкивается с такими проблемами, как недостаточное финансирование, отсутствие современного медицинского оборудования и нехватка подготовленных медицинских работников.

Решение этих проблем требует комплексного подхода. Правительство должно инвестировать в инфраструктуру здравоохранения, совершенствовать программы медицинского обучения и повышать осведомленность общественности о важности здорового образа жизни. Внедрение комплексных программ скрининга для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний также может сыграть ключевую роль в снижении уровня смертности. Как метко отмечает доктор Алиев, "для создания базы данных необходима точная диагностика причин смерти". Без этих мер путь к более здоровому Азербайджану по-прежнему сопряжен с трудностями.