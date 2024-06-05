США и ЕС будут «действовать согласованно», чтобы передать российские активы Украине
США и ЕС будут «действовать согласованно», чтобы передать российские активы Украине
Во вторник США заявили, что рассчитывают на сотрудничество с европейцами и другими союзниками в вопросе конфискации российских активов и передать их для восстановления Украины.
«Госсекретарь ясно дал понять, что это будет сделано», — заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопрос Turan о призыве Конгресса США утвердить законопроект, позволяющий конфисковать российские активы в США и передать их Украине.
«Большинство замороженных российских активов не хранятся в Соединенных Штатах, они в Европе. Поэтому, необходимо, чтобы мы действовали согласованно с нашими союзниками, чтобы сделать это наилучшим образом», - продолжил он.
В начале этой недели лидеры Комитета по иностранным делам Конгресса США направили Блинкену и министру финансов Джанет Йеллен письмо, содержащее призыв скорейшей и полной реализации упомянутого закона.
«Действуя таким образом, мы гарантируем, что правительство США защищает интересы американских налогоплательщиков, используя российские деньги для компенсации ущерба Украине, который нанес Путин своей агрессией", - говорится в письме конгрессменов преиденту Байдену.
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