Активист ПНФА Мехман Алиев объявил голодовку в  СИЗО

Член оппозиционной Партии Народного Фронта Азербайджана Мехман Алиев, арестованный по обвинению в незаконном обороте наркотиков, объявил в СИЗО голодовку. Он протестует против пыток при задержании и необоснованного уголовного преследования.

4 июня Алиева в Бакинском СИЗО-1 посетил адвокат Фахреддин Мехтиев.

По его словам, Алиев начал голодовку еще 1 июня. Об этом он сообщил 4 июня по телефону своим родным.

Как сообщил отец активиста Айдын Алиев, его сын рассказал об избиении в полиции после задержания. Мужчина также сказал, что родным не дают встреч с Мехманом.

Адвокат назвал этот запрет "незаконным и необоснованным" и подал заявление в прокуратуру по поводу пыток его подзащитного.

В свою очередь, в Пенитенциарной службе заявили, что Алиев официально не информировал руководство СИЗО о голодовке, а свидание с родственниками запрещено следователем.

Отец активиста отверг какую-либо причастность сына к наркотикам. По его словам, реальная причина ареста - обнародование им видео попытки задержания 22 мая в Ширване его родственника Али Исаева.

Это видео фиксирует, как Исаева пытаются усадить в авто полицейские в гражданской одежде , а Исаев кричит, что его хотят оклеветать и режет себе руки.

«Мой сын случайно стал свидетелем этого инцидента и стал снимать, а затем распространил видео. За это его обвинили в распространении наркотиков», - сказал отец арестованного.

Мехман Алиев обвинен по статье 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК, что предусматривает лишение свободы от 5 до 12 лет.

*24 мая МВД сообщило о задержании лица, который ранее ранил себя при попытке задержать в городе Ширван. Вместе с ним был задержан еще один человек. Это Исаев Али, 1987 г.р., и Алиев Мехман , 1983 г.р.

По версии МВД, у них обнаружен и изъят героин в большом количестве.