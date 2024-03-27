Почему в Азербайджане дорожает продовольствие?

На фоне опасений по поводу роста цен на продовольствие в Азербайджане данные, опубликованные Государственным комитетом статистики (ГКНБ), проливают свет на основные факторы, способствующие этому явлению. В феврале 2024 года индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия в Азербайджане вырос на 100,7% по сравнению с предыдущим месяцем, аналогичная тенденция наблюдалась в январе-феврале, зафиксировав рост на 100,2% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Углубляясь в данные, в отчете подчеркивается значительный рост индекса потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия в феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В частности, индекс цен на продовольственные товары увеличился на 99,2%, в то время как на алкогольные напитки и табачные изделия наблюдался рост на 102,0% и 111,7% соответственно.

Импорт мяса в начале этого года увеличился. Только в январе Азербайджан импортировал 4 410 тонн мяса на сумму 8 миллионов 542 тысячи долларов, что свидетельствует о существенном росте на 63,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот резкий рост импорта, особенно замороженного мяса из Индии, оказал повышательное давление на цены на продовольствие внутри страны.

Комментарий эксперта Вахида Магеррамли проливает дополнительный свет на ситуацию. В программе "Сложный вопрос" Магеррамли объясняет постоянный рост цен на продовольствие в Азербайджане двумя основными факторами: недостаточным внутренним сельскохозяйственным производством и монополизацией продовольственного рынка. Он утверждает, что неспособность страны соблюдать нормы потребления на душу населения усугубляет волатильность цен, усугубляемую низкой покупательной способностью населения.

Кроме того, Магеррамли подчеркивает доминирование монополистов на продовольственном рынке, приводя примеры резкого повышения цен, организованного импортерами, использующими неэффективность рынка. Он подчеркивает, что фермеры маргинализированы в этой системе, лишены справедливого доступа к рынкам, в то время как торговые посредники получают значительную прибыль за их счет.

Обращаясь к потенциальным решениям, Магеррамли подчеркивает роль правительства в стимулировании сельскохозяйственного производства и пресечении монополистической практики. Он выступает за целенаправленные меры, такие как беспроцентные займы для внедрения современных методов ведения сельского хозяйства, субсидии на сельскохозяйственную продукцию и стратегические вмешательства для регулирования динамики рынка.

Однако Магеррамли также предостерегает от неэффективного распределения государственных субсидий, отмечая случаи, когда субсидии в первую очередь приносят пользу крупным землевладельцам, а не мелким фермерам. Он подчеркивает важность наделения отдельных лиц практическими сельскохозяйственными знаниями и навыками для проведения значимых изменений в секторе.

Поскольку Азербайджан сталкивается с проблемой роста цен на продовольствие, выводы Магеррамли подчеркивают необходимость согласованных усилий по решению системных проблем и созданию более справедливой и устойчивой продовольственной экосистемы. Уделяя приоритетное внимание инвестициям в отечественное сельскохозяйственное производство и внедряя эффективные меры регулирования, Азербайджан может смягчить последствия роста цен на продовольствие и обеспечить большую продовольственную безопасность для своих граждан.