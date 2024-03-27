О погоде в четверг
28 марта погода в Баку и на Апшероне будет по настоящему весенней. Осадки не ожидаются, ветер северный, умеренный, температура воздуха днем +13+18°.
По районам страны осадки пройдут в ряде горных районов. Утром и вечером местами туман. Ветер восточный.
Температура воздуха в низменности ночью составит +4+8°, днем будет +16+21°.
В горах ночью -2-7°, днем - 2+3°.
Общество
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- 27 март 2024, 17:54
В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков сотрудниками МВД Азербайджана с начала марта были проведены в различных регионах страны были проведены около 30 операций под кодовым названием «Нарколовушка».
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- 27 март 2024, 12:07
Пропагандисты в Азербайджане распространяют утверждения о массовом удовлетворении народа уровнем его жизни.
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- 26 март 2024, 17:08
Ниямедин Ахмедов - осужденный член партии Народного фронта, 15-й день держит голодовку в колонии номер 12.
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За последний год число пенсионеров в Азербайджане сократилось на 18 тысяч 200 человек, а за пять лет - на 222 тысячи 400 человек. По данным Госкомстата, если на начало 2023 года их число составляло 1 миллион 114 тысяч 200, то за соответствующий период этого года оно упало до 1 миллиона 96 тысяч. 64 процента из них получают пенсию по возрасту.
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