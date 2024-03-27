О погоде в четверг

О погоде в четверг

28 марта погода в Баку и на Апшероне будет по настоящему весенней. Осадки не ожидаются, ветер северный, умеренный, температура воздуха днем +13+18°.

По районам страны осадки пройдут в ряде горных районов. Утром и вечером местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха в низменности ночью составит +4+8°, днем будет +16+21°.

В горах ночью -2-7°, днем - 2+3°.