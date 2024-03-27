Активист ПНФА Н.Ахмедов на 16-е сутки прекратил голодовку

Активист партии Народного фронта Ниямеддин Ахмедов на 16-е сутки прекратил голодовку в колонии номер 12. Об этом он сообщил своему отцу Арифу Ахмедову на встрече в колонии.

Ниямеддин решил прекратить голодовку по просьбе родителей, адвокатов и соратников по партии. Как сообщили Turan из ПНФА, часть его требований удовлетворена и ему предоставили возможность встреч с родными.

Ахмедов объявил голодовку 12 марта в знак протеста против нарушения его прав на свидания с родными, препятствий в передаче ему пищевых продуктов и др.

*Ниямеддин Ахмедов был арестован в апреле 2020 года. Уголовное дело было возбуждено против него по статье 214-1 Уголовного Кодекса (финансирование террора).

В конце расследования ему было предъявлено обвинение в призывах против государственности (статья 28.281) и статья 233-1 (получение запрещенных предметов).

8 октября 2021 года Суд по тяжким преступлениями Баку приговорил Ахмедова к 13 годам лишения свободы.

Ниямеддин Ахмедов являлся одним из телохранителей лидера ПНФА Али Керимли и был арестован во время митинга. Правозащитники признали его политзаключенным.