Активист ПНФА Н.Ахмедов на 16-е сутки прекратил голодовку
Активист ПНФА Н.Ахмедов на 16-е сутки прекратил голодовку
Активист партии Народного фронта Ниямеддин Ахмедов на 16-е сутки прекратил голодовку в колонии номер 12. Об этом он сообщил своему отцу Арифу Ахмедову на встрече в колонии.
Ниямеддин решил прекратить голодовку по просьбе родителей, адвокатов и соратников по партии. Как сообщили Turan из ПНФА, часть его требований удовлетворена и ему предоставили возможность встреч с родными.
Ахмедов объявил голодовку 12 марта в знак протеста против нарушения его прав на свидания с родными, препятствий в передаче ему пищевых продуктов и др.
*Ниямеддин Ахмедов был арестован в апреле 2020 года. Уголовное дело было возбуждено против него по статье 214-1 Уголовного Кодекса (финансирование террора).
В конце расследования ему было предъявлено обвинение в призывах против государственности (статья 28.281) и статья 233-1 (получение запрещенных предметов).
8 октября 2021 года Суд по тяжким преступлениями Баку приговорил Ахмедова к 13 годам лишения свободы.
Ниямеддин Ахмедов являлся одним из телохранителей лидера ПНФА Али Керимли и был арестован во время митинга. Правозащитники признали его политзаключенным.
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