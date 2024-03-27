Всплеск использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане

Азербайджан, известный своими богатыми запасами нефти и газа, в настоящее время активно развивается в секторе возобновляемых источников энергии, при этом в первые два месяца 2024 года наблюдается значительный рост производства солнечной и ветровой энергии. Поскольку производство солнечной энергии выросло в шесть раз, достигнув 50,7 млн кВт*ч, а ветряные электростанции и заводы по сжиганию твердых отходов также продемонстрировали заметный рост выработки электроэнергии, возникают вопросы: может ли этот всплеск производства возобновляемой энергии привести к снижению цен на электроэнергию?

В январе и феврале 2024 года в Азербайджане наблюдался значительный рост производства солнечной энергии: выработка выросла до 50,7 млн кВт*ч по сравнению всего с 8,4 млн кВт*ч за аналогичный период прошлого года. Кроме того, ветряные электростанции выработали 9,5 млн кВт*ч электроэнергии, в то время как установки по сжиганию твердых отходов за тот же период выработали 41,7 млн кВт*ч электроэнергии. Сравнивая эти цифры с данными предыдущего года, которые составили 9,1 млн кВт*ч, от ветряных электростанций и 39 млн кВт*ч от других источников, можно безошибочно определить тенденцию к росту производства возобновляемой энергии.

Депутат, экономист Вугар Байрамов оценивает потенциальные последствия этого всплеска производства возобновляемой энергии. Он отмечает, что во многих развитых странах сообщества и домохозяйства используют энергию из возобновляемых источников, таких как ветер и солнечная энергия, используя ее для собственного потребления и продавая излишки энергии обратно в сеть. Байрамов предполагает, что внедрение аналогичной практики в Азербайджане может привести к тому, что граждане получат доступ к более дешевой энергии при одновременном увеличении общего производства электроэнергии. Он подчеркивает важность создания интегрированной инфраструктуры на уровне сообщества для содействия такому переходу.

Потенциал возобновляемой энергетики в Азербайджане значителен, его мощность оценивается в 27 тысяч МВт, преимущественно за счет солнечной энергии и энергии ветра. Из этой мощности значительная часть приходится на солнечную энергию - 23 тысячи МВт, в то время как энергия ветра составляет 3 тысячи МВт. Байрамов подчеркивает, что географическое распределение возобновляемых источников энергии в Азербайджане способствует широкому внедрению, при этом такие районы, как Баку, Апшеронский и Хызинский районы, определены как особенно благоприятные для производства энергии ветра.

Резкий рост производства возобновляемой энергии не только предоставляет Азербайджану возможность диверсифицировать свой энергетический баланс, но и обещает снижение цен на электроэнергию для потребителей. Несмотря на то, что впереди, несомненно, стоят сложные задачи, включая необходимость значительных инвестиций в инфраструктуру и преодоление нормативных барьеров, траектория, выбранная Азербайджаном в производстве возобновляемой энергии, означает шаг к устойчивости и доступности по цене в энергетическом секторе страны.