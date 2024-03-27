Теракт в Москве: США отвергают обвинения России, как «пропаганду, оправдывающую агрессию против Украины»

Теракт в Москве: США отвергают обвинения России, как «пропаганду, оправдывающую агрессию против Украины»

Соединенные Штаты во вторник отвергли обвинения российских чиновников, что западные страны, в том числе Украина, каким-то образом причастны к нападению на концертный зал под Москвой, где погибли 139 человек.

"Это откровенная ложь. Нет никаких доказательств, что Украина к этому причастна", - заявил корреспонденту Turan на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Александр Бортников, директор ФСБ России, заявил во вторник, что Москва считает, что террористическая акция "была подготовлена исламистскими радикалами при содействии западных спецслужб".

Эти комментарии российских чиновников, включая президента Путина, просто пропаганда для оправдания агрессии против Украины, сказал Миллер.

О теракте в Москве говорил и госсекретарь Энтони Блинкен. «Ужасающая атака под Москвой несколько дней назад напомнила, что ИГИЛ остается потенциально мощной силой, с которой нам придется иметь дело», — сказал Блинкен главе МИД Ирака Фуадом Хусейном во вторник во время встречи в Госдепартаменте.