Соединенные Штаты во вторник призвали Россию прекратить использовать незаконно арестованных американцев в качестве "разменной монеты". Призыв прозвучал после того, как московский суд продлил на три месяца срок предварительного заключения журналиста Эвана Гершковича, который сидит в тюрьме уже год.

"Мы считаем, что Россия должна прекратить использовать таких людей, как Эван Гершкович или Пол Уилан, который находится под стражей пять лет, в качестве разменной монеты. Их следует немедленно освободить", - заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

В марте прошлого года российские власти обвинили репортера Wall Street Journal Гершковича в «шпионаже» без каких-либо доказательств. Госдепартамент назвал Гершковича «неправомерно задержанным».

"На сегодняшнем заседании российские власти также не представили никаких доказательств преступления", - сообщил корреспонденту Turan Миллер.

Национальный пресс-клуб, базирующийся в Вашингтоне, во вторник обратил внимание, что по российскому законодательству прокурорам разрешено продлевать срок содержания под стражей сверх обычного срока - один год, по «сложным делам» и только в редких случаях.

«Изначально прокуроры утверждали, что дело Эвана совсем не сложное ввиду явных доказательств.

У них была возможность в суде представить эти доказательства. Однако они не выдвинули ни одного», говорится в сообщении Пресс клуба.