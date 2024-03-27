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США призывают Россию прекратить использовать арестованных американцев в качестве «разменной карты»

США призывают Россию прекратить использовать арестованных американцев в качестве «разменной карты»

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США призывают Россию прекратить использовать арестованных американцев в качестве «разменной карты»

Соединенные Штаты во вторник призвали Россию прекратить использовать незаконно арестованных американцев в качестве "разменной монеты". Призыв прозвучал после того, как московский суд продлил на три месяца срок предварительного заключения журналиста Эвана Гершковича, который сидит в тюрьме уже год.

"Мы считаем, что Россия должна прекратить использовать таких людей, как Эван Гершкович или Пол Уилан, который находится под стражей пять лет, в качестве разменной монеты. Их следует немедленно освободить", - заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

В марте прошлого года российские власти обвинили репортера Wall Street Journal Гершковича в «шпионаже» без каких-либо доказательств. Госдепартамент назвал Гершковича «неправомерно задержанным».

"На сегодняшнем заседании российские власти также не представили никаких доказательств преступления", - сообщил корреспонденту Turan Миллер.

Национальный пресс-клуб, базирующийся в Вашингтоне, во вторник обратил внимание, что по российскому законодательству прокурорам разрешено продлевать срок содержания под стражей сверх обычного срока - один год, по «сложным делам»  и только в редких случаях.

«Изначально прокуроры утверждали, что дело Эвана совсем не сложное ввиду явных доказательств.

У них была возможность в суде представить эти доказательства. Однако они не выдвинули ни одного»,  говорится в сообщении Пресс клуба.

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