Приведут ли протесты в Ереване к смене власти в Армении? - беседа с Тиграном Хзмаляном программе "Çətin sual"

В последние недели Армения стала свидетелем волны протестов, вызванных спорным процессом демаркации и делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. Председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян осветил эти проблемы в ходе программы "Сложный вопрос", объяснив беспорядки массовым недовольством действующими властями.

Хзмалян подчеркнул, что на пике протестной активности в акции приняли участие от 30 000 до 35 000 человек, что составляет примерно 1% населения страны. Демонстрантов, требовавших отставки премьер-министра Никола Пашиняна, поддержали все три бывших президента Армении и их соответствующие партии. В эту коалицию входили Армянский национальный конгресс Левона Тер-Петросяна, Республиканская партия Армении Сержа Саргсяна и блок Роберта Кочаряна, состоящий из "Дашнакцутюн" и "Возрожденной Армении".

Интересно, что из-за отсутствия единого лидера среди этих политических фракций во время протестов номинальным лидером движения стал священнослужитель, архиепископ Баграт Галстян. Это событие было особенно заметным, учитывая первоначальную поддержку и последующее отречение от Эчмиадзина, духовного центра Армянской Апостольской церкви, что выявило внутренние разногласия.

Хзмалян выразил более широкое недовольство населения Армении политикой премьер-министра Пашиняна, оценив, что около 10% населения разделяют это недовольство, но воздерживаются от активного протеста. Он утверждал, что позиция этого молчаливого большинства имеет решающее значение в политических процессах страны, подчеркивая, что их молчание имеет больший вес, чем громкое противодействие активного меньшинства.

По мнению Хзмаляна, причина недовольства заключается в различиях в видении будущего Армении. Активное меньшинство протестующих выступает за возвращение к политическому курсу России, в то время как молчаливое большинство предпочитает путь европейской интеграции. Это большинство, по его словам, воздерживается от протестов, чтобы их не сочли поддерживающими оппозицию, несмотря на их недовольство правлением Пашиняна.

Что касается потенциальной смены руководства, Хзмалян скептически отнесся к способности оппозиции набрать достаточный импульс для свержения Пашиняна. Он предсказал, что как только пыл активного меньшинства поутихнет, молчаливое большинство, в конце концов, озвучит свои требования о демократической преемственности и продолжении стремления к европейской интеграции.

Хзмалян также коснулся геополитических последствий протестов, заявив, что Россия стремится сохранить свое влияние на Южном Кавказе. Он предположил, что стратегия Москвы может включать дестабилизацию региона, чтобы помешать продвижению Армении на Запад. По его мнению, вывод российских войск из Армении является необходимым шагом на пути к достижению прочного мира на Кавказе.