Прозрачно ли расходование средств, выделенных на восстановление Карабаха?

Министерство финансов опубликовало обзор и информацию об (оперативном) исполнении государственного бюджета за январь-сентябрь 2024 года. В отчете также указана сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий.

За девять месяцев 2024 года на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий было потрачено 64,6% от годового плана в 4 млрд 855,8 млн манатов или 3 млрд 137,6 млн манатов.

Из средств, предусмотренных в государственном бюджете на государственные капитальные вложения, было использовано 61,4% или 1 млрд 728,9 млн манатов.

В следующем году на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий будет выделено 4 млрд манатов. Это отражено в проекте закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год».

Прозрачно ли расходование средств на восстановление Карабаха?

Эту тему обсуждает экономист Акиф Насирли в программе «Сложный вопрос».

По его словам, сложно определить, насколько точны цифры, представленные Министерством финансов. Это связано с тем, что проводить исследования по этому вопросу крайне сложно, особенно когда даже доступ в Карабах в качестве туриста ограничен.

Тем не менее, информация, поступающая с направлений, куда были потрачены эти средства, вызывает опасения по поводу некоторых сомнительных аспектов расходов. Например, есть сообщения о некачественном строительстве жилья, использовании самых дорогих методик и т. д. Все это наводит на подозрения о существенных элементах коррупции.

«Государственное финансирование, даже в самых демократических странах, всегда было источником коррупции, а в случае с Азербайджаном это еще более выражено», — сказал он.

Насирли не исключил, что план правительства по восстановлению освобожденных территорий имеет право на существование, и в некоторых случаях, по его словам, такой подход дал результаты. Однако, по его мнению, основное внимание следовало бы уделять интенсивному разминированию. Только после расчистки территорий следует определить места будущих поселений, затем создать инфраструктуру и коммуникации, выделить земли переселенцам и т. д.